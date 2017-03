HC Dobrogea Sud înfruntă campioana

16:05:30 / 01 Martie 2017

performanta

Buricea pe ce post ne incanta maine: portar, inter dreapta, extrema dreapta, pivot, centru?? antrenor? Scapati, ma , de balast, aduceti interi veritabili, dublura pentru Ciutura (avem nevoie de geniul lui in partidele importante, odihniti-l in celelalte) aduceti oameni care stiu defensiva, sa stranga la timp, sa faca un blocaj, aratam a echipa de pitici in prezent :)) Out cu Vujadinovic, Buricea si in special Celica!!!!!!!! ! Nici Rakcevic nu prea mai joaca nimic.