HC Dobrogea Sud, mare favorită la promovare

Creată în această vară, la inițiativa a trei foști jucători ai campioanei HCM Constanța, HC Dobrogea Sud Constanța este principala candidată la promovarea în Liga Națională de handbal masculin. Gruparea de pe litoral are în lot actuali și foști internaționali români și străini și beneficiază de un buget impresionant, care se apropie de un milion de euro pentru acest sezon. Constănțenii și-au demonstrat forța și în meciurile amicale, câștigând turneul de verificare „Cupa Municipiului Bacău”, competiție la care au participat alte trei formații din Seria A din Divizia A. Echipa pregătită de sârbul Djordje Cirkovic debutează oficial duminică, de la ora 12.00, când va întâlni în Sala Sporturilor din Constanța, într-o partidă considerată în deplasare, cealaltă echipă din Constanța, HC Farul, în prima etapă din liga secundă. ”Orice început este foarte greu, iar pentru noi este o mare provocare”, a spus președintele grupării de pe litoral, Ionuț Stănescu. „Abia așteptăm să treacă acest an și să jucăm din nou în prima ligă. Nu am mai evoluat în divizia secundă de când eram juniori și mi se pare ciudat și nemeritat. Pe lângă promovare, avem ca obiectiv și Cupa României, pentru că vrem să prindem Cupele Europene direct din Divizia A. Cred că ar fi o premieră pentru handbalul românesc”, a adăugat George Buricea. Nici el, nici căpitanul Laurențiu Toma nu vor evolua în meciul cu HC Farul, efectuând ultima etapă din suspendarea dictată de federație după incidentele de la Călărași.

Pentru acest sezon, HC Dobrogea Sud se bazează pe următorul lot: Dan Vasile, Alin Pleșca, Ionuț Rudi Stănescu - portari; Laurențiu Toma, Claudiu Subțirică, Virgil Munteanu - extreme dreapta, George Buricea, Predrag Vujadinovic, - extreme stânga; Dalibor Cutura, Branislav Angelovski, Răzvan Enescu, Ionuț Săulescu - centri; Alexandru Bologa - inter stânga; Mladen Rakcevic, Cristi Bondărescu - pivoți.