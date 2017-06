HC Dobrogea Sud și-a aflat programul din campionatul viitor

17:29:35 / 29 Iunie 2017

CONSTANTA

Sincer cu echipa asta nu o sa facem o figura atat de frumoasa si nu avem sasne la titlu...dinamo e peste noi csm baia mare s-au intarit si ele cu jucatori buni...mai aveam nevoie de cateva transferuri pe extrema..faza de atatc sa zicem ca avem cu ce,dar in aparare tot cu buricea bologa si rakcevic face apare cu oameni e 1.70....pe pivot toti stim ca rakcevic prinde mingea doar jos....de ce alexandru andrei pe extrema nu pot sa inteleg asta...avem nevoie de experienta de ce i-ati dat drumul lui subtirica sa plece ?e cu 10 clasa la orice ora peste nistor si alexandru andrei...mai bine era cu saulescu decat cu buricea in aparare....daca trecem de turu 1 EHF e bine...si daca prindem locu 4 5 in liga e bine :)) nu se anunta un cantonament ceva amicale nimic?....celelalte echipa joaca cu pick szeghed cu saint raphael..noi nimic?si poate mai vin ceva jucatori...dejan malinovic sincer e cel mai bun transfer....Supercupa contra lui dinamo pe 27 august stie cineva unde se joaca la CT sau la buc?hai hcd!