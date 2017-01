HC Dobrogea Sud va juca, în sferturi, la Odorhei

Înființată în această vară, HC Dobrogea Sud Constanța și-a stabilit un obiectiv îndrăzneț pentru primul an de existență, calificarea în Cupele Europene. În condițiile în care constănțenii evoluează în Divizia A la handbal masculin, singura modalitate de a atinge această țintă este prin prezența în Final Four-ul Cupei României. Echipa pregătită de Djordje Cirkovic a făcut un prim pas, trecând de faza optimilor de finală, după ce a câștigat clar întâlnirea cu Potaissa Turda, scor 39-32, însă misiunea din sferturi se anunță mult mai dificilă. În urma tragerii la sorți efectuate luni, la sediul Federației Române de Handbal, gruparea de pe litoral va da piept cu una dintre candidatele la câștigarea campionatului, HC Odorhei, iar meciul va avea loc la 31 ianuarie, în fieful harghitenilor. „Nu prea am avut noroc, dar ca să câștigăm trofeul trebuie să învingem și formațiile puternice, nu doar pe cele mai slab cotate. Va fi foarte dificil, dar nu imposibil. HC Odorhei este o echipă foarte bună, care nu prea pierde pe teren propriu. De altfel, și cu HCM Constanța am câștigat greu în fața lor. Acum se află pe locul secund, dar în campionatul precedent au terminat în frunte sezonul regulat”, a spus președintele clubului constănțean, Ionuț Rudi Stănescu.

După 17 etape disputate din acest sezon, HC Odorhei ocupă locul 2 în clasamentul Ligii Naționale. Harghitenii nu au niciun titlu de campioană în palamares, cele mai bune rezultate fiind clasarea pe locul secund în 2011 și pe ultima treaptă a podiumului în 2012 și 2013, la care se adaugă câștigarea Cupei Challenge în sezonul trecut. În optimi, au trecut de Poli Timișoara, scor 24-20.

Celelalte meciuri din sferturi: CSM București - HC Adrian Petrea Reșița, Steaua București - CSM Ploiești și HC Dunărea Călărași - Dinamo București.

