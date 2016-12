HC Farul a câștigat primul amical din 2016

Aflată în cantonament la Piatra Neamț, HC Farul Constanța, clasată pe locul 4 la finalul turului, a disputat joi un meci amical în compania unei alte formații care joacă în Seria A din Divizia A la handbal masculin, LPS Piatra Neamț, care a terminat pe locul 8 la finalul primei părți a campionatului. Întâlnirea s-a desfășurat pe parcursul a trei reprize, toate câștigate de echipa pregătită de Eden Hairi, cu 18-12, 14-10 și 25-19. Cele două formații au avut astfel ocazia de a folosi toți jucătorii din lot, una dintre reprize fiind destinată în special juniorilor. „A fost o partidă de verificare bună, chiar dacă se vede că ne lipsește exercițiul cu mingea, pentru că am pus accent pe partea fizică și am intrat destul de puțin în sală în această perioadă. Am încercat mai multe variante de joc și de echipă, mai ales că am întâlnit o formație mai modestă. Sunt mulțumit, pentru că am avut ocazia de a testa toți jucătorii”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. Pentru HC Farul au marcat: Loghin 9 goluri, Cîrchea 8, Stankovic 8, Tudorancea 7, C. Ion 5, Pană 4, Militaru 4, Cristoloveanu 4, Marcu 2, Savu 2, Dușa 2, Amaximoaie 2.

Constănțenii vor susține vineri, de la ora 11.00, o nouă partidă de verificare, jucând în fieful celor de la Știința Bacău, locul 3 în Seria A din Divizia A. „Este un meci împotriva unei echipe puternice, cu pretenții la promovare, și sper ca băieții să se mobilizeze suplimentar”, a explicat Hairi. După joc, constănțenii vor pleca spre casă, unde tot lotul va primi liber până luni. La începutul săptămânii viiitoare este așteptat la Constanța și interul Bozidar Lekovic, care a ratat cantonamentul de la Piatra Neamț, participând cu naționala Muntenegrului la turneul final al Campionatului European din Polonia.

Și cealaltă formație constănțeană din Divizia A, HC Dobrogea Sud, care este lider în Seria A, susține un meci amical vineri. HCDS va juca în deplasare, de la ora 12.30, cu Dunărea Călărași, formație clasată pe locul 8 în Liga Națională și pregătită de selecționerul României, constănțeanul Aihan Omer. Pentru gruparea de pe litoral este ultima verificare importantă înaintea partidei cu HC Odorhei din sferturile Cupei României, programată pe 31 ianuarie.

