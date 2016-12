HC Farul a început cu dreptul la Cupa Oraşului Constanţa

Prima ediţie a Cupei Oraşului Constanţa la handbal masculin, turneu de verificare înaintea startului Diviziei A care are loc în Sala Sporturilor din Constanţa, a debutat joi cu două meciuri spectaculoase. În partida de deschidere, HC Farul I, formaţie alcătuită din juniorii I ai grupării de pe litoral şi întărită cu patru jucători de la echipa mare, Marcu, S. Stoian, Smeu şi Al. Pană, a făcut un joc excelent în faţa uneia dintre candidatele la promovarea în Liga Naţională, Ştiinţa Bacău. Tinerii handbalişti constănţeni, pregătiţi de Enis Murtaza, au dat o replică peste aşteptări, mai ales în prima repriză, diferenţa de la pauză fiind minimă în favoarea moldovenilor, 22-21. La reluare, experienţa superioară a oaspeţilor, care nu au venit la Constanţa în formulă completă, lipsind doi jucători importanţi din cauza accidentărilor, şi-a spus cuvântul, iar Ştiinţa s-a impus cu scorul de 46-38. Pentru HC Farul I au marcat: S. Stoian 11, Marcu 7, Smeu 5, Ciobănescu 4, Al. Popa 3, Moroşanu 3, Izet 2, Vrabie 2, Al. Pană 1.

Al doilea meci al zilei le-a adus faţă în faţă pe HC Farul, care a anunţat drept obiectiv pentru sezonul următor implicarea în lupta pentru promovare, şi Danubius Galaţi, echipă retrogradată din Liga Naţională. Elevii lui Eden Hairi au controlat jocul şi au intrat la cabine cu un avantaj clar, 18-12. Dominarea constănţenilor a continuat şi după pauză, HC Farul câştigînd clar, scor 35-25. Pentru formaţia de pe litoral au marcat: Loghin 6, Savu 5, Lekovic 5, L. Niţu 4, Stankovic 4, Tudorancea 3, Lupşe 2, C. Ion 2, Cârchea 2, Duşa 1. S. Stoian 1.

La final, antrenorul Eden Hairi s-a declarat mulţumit de prestaţia ambelor formaţii constănţene: “Juniorii au făcut un meci foarte bun, mai ales în prima repriză, când cei trimişi de la echipa mare au ajuns des la finalizare. În al doilea meci, am câştigat fără probleme, dar mă bucur şi că am avut o evoluţie bună. Am testat mai multe sisteme de joc şi încercăm să eliminăm greşelile”.

Vineri, în a doua zi a turneului, de la ora 17.00, se vor întâlni Ştiinţa Bacău şi Danubius Galaţi, iar, de la ora 19.00, va avea loc disputa dintre cele două formaţii constănţene, HC Farul şi HC Farul I. “Va fi un meci spectaculos, mai ales că băieţii se cunosc foarte bine. Aşteptăm să vină în tribune cât mai mulţi spectatori”, a spus Eden Hairi. Intrarea spectatorilor este gratuită la toate meciurile.

ÎNFRÂNGERE PENTRU HC DOBROGEA SUD

Prezentă la startul celei de-a şasea ediţii a “Kanjiza Cup”, un puternic turneu internaţional care are loc în Serbia, HC Dobrogea Sud Constanţa a pierdut meciul de debut, disputat joi seara, în compania formaţiei croate RK Nexe, scor 25-34 (14-19). Vineri, de la ora 19.00, în a doua partidă din grupă, constănţenii vor da piept cu ungurii de la Pick Szeged, echipă calificată în grupele Ligii Campionilor.

