HC Farul a încheiat turul pe locul 4

Înființată în această vară, cu un lot format din jucători tineri și neexperimentați, formația Handbal Club Farul Constanța a reușit un tur de campionat peste așteptări în Divizia A la handbal masculin, încheind prima parte a sezonului regulat pe locul 4, în spatele principalelor candidate la promovarea în Liga Națională. Forțați să construiască o echipă din mers, oficialii grupării de pe litoral au făcut câteva achiziții inspirate, iar antrenorul Eden Hairi a pus la punct relațiile de joc, astfel încât constănțenii au devenit una dintre formațiile de luat în seamă în liga secundă. „Am avut un început ezitant, lucru normal pentru o echipă nou-înființată, cu jucători tineri. Majoritatea componenților lotului provin de la CS Năvodari și CSȘ 1 Constanța, alături de care au venit handbaliști de la Galați și Giurgiu, care sunt studenți la universitățile din Constanța. În ciuda tinereții, am progresat de la meci la meci și am reușit mai mult decât ne propuseserăm la începutul sezonul. Ne-am gândit că ar fi bun un loc în primele șase și am terminat chiar pe 4”, a spus tehnicianul constănțean.

CANTONAMENT LA PIATRA NEAMȚ

Chiar dacă au încheiat meciurile oficiale din acest an, constănțenii nu au intrat în vacanță, urmând să continue antrenamentele până la finalul acestei săptămâni. Apoi, vor primi liber până la 9 ianuarie, când este programată reunirea lotului, urmând ca o zi mai târziu să plece într-un cantonament la Piatra Neamț, unde vor rămâne până la 22 ianuarie. În această perioadă, constănțenii vor disputa și două meciuri amicale, cu două colege din Seria A, LPS Piatra Neamț și Știința Municipal Bacău. „Returul se anunță mult mai greu, dar vrem să ne păstrăm locul 4. Programul nu ne avantajează, pentru că majoritatea meciurilor dificile, împotriva contracandidatelor, vor fi în deplasare. Ne ajută faptul că putem face o pregătire centralizată și avem fixate jocuri amicale. În privința lotului, nu cred că vor mai veni jucători, deși ne-am fi dorit să acoperim unele posturi deficitare. Nu avem nici bugetul necesar și nici nu cred că este momentul potrivit. O echipă nu se construiește peste noapte, iar dacă vom avea stabilitate financiară și vom păstra jucătorii timp de doi ani, cred că vom avea valoarea necesară pentru a promova și a face față nivelului Ligii Naționale. Nu vrem să pățim ca echipele din Galați și Focșani, care au promovat în acest an și nu se descurcă. În acest moment, nu suntem pregătiți valoric pentru prima ligă și, din seria noastră, doar HC Dobrogea Sud cred că poate face față”, a explicat Eden Hairi.

