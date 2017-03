HC Farul, meci „de foc“ la Bacău

Sâmbătă se vor disputa meciurile din etapa a 20-a a Diviziei A la handbal masculin, în Seria A formațiile constănțene urmând să evolueze în deplasare, după următorul program - ora 11.00: CSU Târgoviște (locul 11, 0 puncte) - AHC Dobrogea Sud II Constanța (locul 6, 21 de puncte); ora 12.30: Știința Municipal Bacău (locul 3, 33 de puncte) - HC Farul Constanța (locul 1, 39 de puncte).

Partida de la Bacău este una extrem de importantă pentru HC Farul, jucătorii conduși de Eden Hairi urmând să facă un pas important spre promovarea în prima ligă în cazul unei victorii. „Ne dorim enorm revanșa pentru înfrângerea din tur, pentru că am spus la momentul respectiv că a fost un accident și am demonstrat acest lucru prin evoluțiile noastre din celelalte partide, în care am obținut victorii. Sperăm să nu avem probleme, avem o echipă omogenă, chiar dacă ne va lipsi Savu, accidentat, dar determinarea băieților este extraordinară și vrem să le mulțumim celor care cred în proiectul nostru și ne susțin”, a declarat tehnicianul constănțean. Meciul de la Bacău va putea fi urmărit în transmisiune directă, online, la Dotto Sport, pe Facebook și YouTube.

De cealaltă parte, AHC Dobrogea Sud II pleacă din postura de favorită în disputa cu ultima clasată, doar un succes fiind luat în calcul de jucătorii antrenați de Aleksandar Adzic.

Sâmbătă, de la ora 11.00, mai este programată partida CSM II București - CSU Danubius Galați.

Clasament: 1. HC FARUL 39p, 2. Iaşi 36, 3. Bacău 33p, 4-5. Galaţi și Buzău 24p, 6. AHC DOBROGEA SUD II 21p, 57-8. CSM II Bucureşti și Alexandria 18p (307-286), 9-10. Piatra Neamţ și Botoşani 3p, 11. Târgovişte 0p.