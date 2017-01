HC Farul vrea promovarea în sezonul următor

În primul sezon de la înființarea clubului, HC Farul Constanța a avut o comportare meritorie, încheind pe locul 5 în clasamentul Seriei A din Divizia A la handbal masculin, chiar dacă a avut un lot în care și-au găsit loc foarte mulți jucători tineri. Mulțumiți de evoluția echipei, oficialii grupării de pe litoral au anunțat că obiectivul pentru sezonul următor este promovarea în Liga Națională. „Cu siguranță, vor fi aduși jucători pentru sezonul următor, pentru că suntem conștienți de lipsurile pe care le-am avut în acest campionat. Spre bucuria noastră, am lucrat cu foarte mulți jucători tineri și suntem bucuroși că am reușit să dăm o șansă celor care au încheiat junioratul. În următorul campionat, ne vom lupta pentru promovare”, a spus antrenorul Eden Hairi. „Ne vom bate pentru promovare și eu cred că orașul Constanța poate susține două echipe în Liga Națională. Timp de zece ani, orașul nostru a fost capitala handbalului masculin românesc, însă văd că unii au fost un sezon în vârf și mutaseră capitala la ei. Să realizeze și ei ce am realizat noi și pe urmă să vorbească”, a adăugat președintele lui HC Farul, Nurhan Ali.

Constănțenii ar fi trebuit să mai dispute un meci de clasament, pe teren neutru, în compania celor de la Universitatea Cluj, pentru locurile 9-10 în ierarhia generală a Diviziei A, dar sunt șanse mici ca acesta să mai aibă loc. „Nici noi, nici cei de la Cluj nu vrem să jucăm acest meci, pentru că nu ne ajută cu nimic. De altfel, nici nu a fost programat de către federație”, a explicat Eden Hairi.

Rezultatele ultimei etape: CSM București II - HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 35-49, HC FARUL CONSTANȚA - CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 41-14, HC Buzău 2012 - Știința Municipal Bacău 37-37, GSIP Moreni - LPS Piatra Neamţ 29-39, CSU Târgovişte - ACS Atletico Alexandria 23-37, Poli Unistil Iaşi - CSU Suceava 21-33. Cimentul Bicaz a stat.

Clasament final Seria A: 1. HC DOBROGEA SUD CONSTANŢA 72 de puncte (golaveraj: 1057-567), 2. Ştiinţa Municipal Bacău 60p (899-532), 3. CSU Suceava 59p (851-501), 4. HC Buzău 50p (735-632), 5. HC FARUL CONSTANŢA 49p (753-603), 6. Poli Unistil Iaşi 42p (723-585), 7. ACS Atletico Alexandria 39p (687-692), 8. LPS Piatra Neamţ 21p (503-686), 9. CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina 18p (539-816), 10. CSU Târgovişte 15p (583-968), 11. CSM Bucureşti II 10p (441-481), 12. Cimentul Bicaz 1p (479-775), 13. GSIP Moreni 0p (598-1010. Echipa ACS HD Teleorman Alexandria a fost exclusă din campionat după ce nu s-a prezentat la meciuri din cauza problemelor financiare.

