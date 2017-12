HCDS a schimbat liderul în LN de handbal masculin

21:28:50 / 04 Decembrie 2017

un meci = 2 reprize, 60 de min!

Ce metehna ati dobandit, dragilor?! 6 g in 20 de min in repriza secunda??? Al 7-lea din 7 m nu chiar meritat, apoi 1 g din fortare la Alexandru Andrei. Aduceti-l frate inapoi pe Villy Munteanu, incercati sa-l furati pe Descat ca-i jale mare-mare pe stanga. Vujovic ala dupa 4 -5 meciuri bune pe inceput de campionat s-a stins pana s-a facut scrum, ne trebuie inter stanga!! Bai, Sandule, de ce nu vrei sa-i dai mai multe minute lui Malinovic??? Crni are un sezon foarte bun, dar il obosisi, da-le timpi egali, sunt de valori apropiate! Am avut noroc ca Vegar si Vujic nu s-au strofocat, altfel aveam un deja vu Magdeburg. Stanescu e portar de nationala clar!