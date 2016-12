HCM - Steaua, meci de 1 solist

Întâlnirea care în urmă cu câteva sezoane stabilea poate viitoarea campioană a României la handbal masculin a devenit acum un simplu joc pentru campionii de la HCM Constanţa. Dacă problemele financiare au măcinat clubul militar care a fost în vara anului trecut la un pas de desfiinţare şi din acest motiv nu a mai putut păstra majoritatea jucătorilor de valoare, HCM a devenit de la an la an tot mai puternică, astfel că, în acest moment, nici cel mai optimist suporter al Stelei nu se mai poate gândi la o eventuală surpriză. Din vechea echipă care cucerea Cupa Challange în 2006 şi Liga Naţională în 2008 au mai rămas puţini jucători: Laufceac, Cian, Mazilu sau M. Răpciugă, la care se mai adaugă alţi câţiva handbalişti cu experienţă: Voina, Săulescu, Borodi şi chiar Birtalan jr., unul dintre golgeterii Ligii Naţionale.

„Un meci împotriva Stelei este mereu o experienţă inedită pentru mine după ce am jucat atâţia ani acolo. Acum sunt la HCM, mă bucur foarte mult că am reuşit să ajung la Constanţa şi voi încerca să-mi fac cât mai bine datoria pentru noua echipă. Îmi pare rău de ce se întâmplă la Steaua. Sunt multe probleme, dar sper ca cei de acolo să le poată rezolva pentru că handbalul românesc are nevoie de Steaua. În acest moment nu se mai poate pune problema învingătoarei, HCM fiind clar favorită pentru că Steaua nu poate pune probleme“, consideră fostul pivot al formaţiei Steaua, Marius Novanc, în prezent la HCM.

Partida dintre HCM Constanţa şi Steaua Bucureşti, restanţă din etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, va avea loc sâmbătă, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor. Meciul va fi arbitrat de Bogdan Anton şi Iulian Iulian Cristea, ambii din Iaşi şi va fi transmis în direct la Digisport. Preţul unui bilet este 5 lei.