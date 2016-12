HCM a boicotat finala mică a Cupei României

08:41:17 / 06 Aprilie 2015

pt 2 si pt 1

Pt 2: Ori nu esti constantean, ori esti vreun bou ratat, exclus, marginalizat, care are ceva de impartit/polite de platit HCM-ului. Suferi GRAV, Excelenta decizia de a nu se prezenta in asa-zisa finala mica (oricum, ce cacat de sens are acest meci, in afara de a aduce niste bani organizatorilor???) Lasi erau daca nu luau atitudine si se prezentau umili sa inghita cacaturile si manevrele FRH!! Pentru Liviu, HCM e singura care a miscat in Europa si nu au fost doar victorii razlete uriase cu spaniolii , francezii si ungurii, au prezenta in F4 Cupa EHF, au avut optimi de CL, au adus puncte Romaniei prin rezultatele astea si datorita lor nu au ajuns restul sa joace nspe tururi preliminarii. Celelalte echipe de club gen Bacau, Odorhei, etc ce au facut in ultimii ani in cupele europene...Resita Challange Cup?!?? :))