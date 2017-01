HCM a câștigat, din nou, Supercupa României

Handbal Club Municipal Constanța a cucerit ieri, la Brașov, a patra Supercupă a României din istoria clubului, învingând, cu 24-21 (13-11), vicecampioana României, Știința Bacău. O victorie superbă, care a demonstrat, încă o dată, faptul că iubitorii handbalului și sportului din Constanța pot fi mândri de acești jucători. După succesele din 2008, 2011 și 2013, HCM recidivează și în 2014, chiar dacă de această dată erau puțini cei care ar mai fi mizat pe un succes al multiplei campioane a României. Neplătiți de luni de zile din cauza unei decizii controversate a Curții de Conturi, handbaliștii constănțeni au arătat o extraordinară tărie de caracter, demonstrând înainte de toate că au o carte de vizită de apărat. Fără șase jucători față de lotul care a reluat pregătirile în această vară, Bogunovic, Kedzo, Humet și Angelovski, plus accidentații Popescu și Cristescu, HCM a făcut un meci foarte bun împotriva unei echipe care se anunță principala favorită la titlu dacă HCM nu va avea puterea financiară de a continua. Bacăul a condus în doar două rânduri pe tabelă, 2-1 și 6-5, HCM-ul fiind mereu în avantaj de unul sau două goluri. Antrenorii Zvonko Sundovski și Marko Isakovic au mizat în special pe o apărare foarte bine organizată, iar aceasta a fost în final și cheia unei victorii care va rămâne în istorie mai ales datorită situației speciale în care a fost obținută. Căpitanul Laurențiu Toma a dus HCM-ul pentru prima oară la un avans de trei lungimi în min. 23, 10-7, arătând că HCM a venit la Brașov decisă să învingă, iar la pauză constănțenii aveau un ecart de două goluri, scor 13-11. Băcăuanii au restabilit egalitatea, 13-13, dar Constanța a continuat să speculeze mult mai bine fiecare greșeală din apărarea echipei lui Mateo Garralda, iar în min. 50 Vujadinovic a dus formația de pe litoral la un avans de patru goluri: 21-17. Știința Bacău nu a avut replică, a gafat în continuare nepermis în atac, iar ultimele zece minute nu au adus nimic nou pe tabelă, HCM Constanța impunându-se cu 24-21 în fața unei săli care a apreciat, la final, puterea de luptă a unor jucători care au meritul, în cazul în care nu vor continua în aceeași formulă, de a-și fi făcut până la capăt datoria față de club. Pentru HCM au marcat Toma 8 goluri (2x7m), Sadoveac 7g, Stavrositu și Rakcevic - câte 3g, Șomlea, Cutura și Vujadinovic - câte 1g.

JUCĂTORII AU DEMONSTRAT CĂ FORMEAZĂ, CU ADEVĂRAT, O ECHIPĂ. La final, portarul Ionuț Rudi Stănescu a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al meciului. „Am pornit cu a doua șansă, dar am demonstrat din nou că suntem o mare echipă. Chiar dacă ne-au plecat jucători, am arătat că formăm un grup extraordinar și putem învinge și în aceste condiții. Eu cred în această echipă, în conducerea sa și sper să se găsească soluții pentru a obține și alte trofee. S-au adunat multe restanțe financiare, dar am demonstrat și acum că formăm o echipă mare. Indiferent ce se va întâmpla, eu voi rămâne la HCM”, a spus Ionuț Stănescu. „A fost foarte greu pentru noi în toată această perioadă și consider că este o mare victorie. Am jucat cu atâtea probleme și cu o echipă incompletă. Am obținut șase trofee în ultimii doi ani, adică tot ce s-a putut în România. Trebuie făcut tot ce se poate pentru a continua la cel mai înalt nivel. Și pentru mine ar putea fi ultimul meci la HCM. Mai sunt două-trei zile în care vom aștepta un răspuns și apoi vom vedea care va fi situația”, a declarat și antrenorul principal Zvonko Sundovski.

„Superba victorie din meciul cu Știința Bacău este dedicată de jucători și conducerea administrativă președintelui Nicușor Constantinescu, aflat la tratament în SUA. Handbaliștii campioanei României doresc să-i transmită președintelui clubului, prin intermediul ziarului „Telegraf“, multă sănătate și să revină cât mai repede alături de ei, pentru ca împreună să continue să domine handbalul masculin românesc. Cu toate transferurile pe care le-a reușit în această vară, Bacăul nu a putut să ne învingă, iar acest lucru spune multe. Nu m-am putut gândi la faptul că cei de la Știința pot fi atât de naivi și să creadă că problemele cu care ne confruntăm ne-au slăbit. HCM are jucători de caracter, care au demonstrat atașament față de culorile clubului. Sunt mândru de ei și mulți mi-au promis că vor accepta și diminuări ale contractelor”, a fost concluzia directorului executiv al HCM, Nurhan Ali.

HCM AR PUTEA PIERDE LA ”MASA VERDE”. La finalul meciului, oficialii formației Știința Bacău au depus o contestație, reclamând faptul că muntenegreanul Mladen Rakcevic nu are drept de joc. „Luni a fost plătită taxa internațională de transfer pentru Rakcevic, urmând să-i sosească și cartea verde. Noi am câștigat pe teren, dar dacă federația va decide să pierdem la „masa verde“, asta este. Dacă se va întâmpla așa, vom trimite trofeul Bacăului prin curierat”, a declarat Nurhan Ali.