HCM a câştigat Cupa FRH - 75 ani

Handbal Club Municipal Constanţa a câştigat un nou trofeu, după ce a învins, sâmbătă, după executarea loviturilor de la 7 m, vicecampioana HC Odorhei. Meciul disputat în Sala Sporturilor a fost extrem de disputat, harghitenii dând o replică foarte viguroasă campionilor, iar scorul înregistrat la finalul celor 60 de minute, 34-34 (17-18), a reflectat realitatea din teren. Toma şi compania au intrat mai greu în meci, iar HC Odorhei conducea în min. 13 cu un incredibil 8-3. Cursa de urmărire a HCM-ului părea să se fi încheiat în min. 27, când tabela indica 16-16, însă cei care au intrat în avantaj la cabine au fost tot jucătorii lui Vlad Caba, scor 18-17 pentru Odorhei. Cu interul stânga Vladimir Rusia şi centrul Goran Kuzmanovski în mare formă, Odorheiul a reuşit să rămână în avantaj pe tabelă, distanţându-se din nou pe tabelă, 21-18, 24-21 şi apoi 27-23 în min. 45. Se părea că HC Odorhei poate detona “bomba“ la ţărmul mării, dar Toma, A. Stamate şi Ghionea au dat semnalul revenirii. Căpitanul constănţenilor a egalat la 29-29 (min. 51), moment în care cei aproximativ 1.000 de spectatori au “explodat“ pur şi simplu: “HCM, HCM“, iar handbaliştii constănţeni au găsit resursele pentru a prelua conducerea cu 33-32, în min. 57. HCM a avut atacul la 34-33, în ultimul minut al partidei, Sabou a ratat, Rusia a egalat cu 12 secunde înainte de final, iar apoi Toma, cu o secundă înainte de final, nu l-a putut învinge pe Varo. Loviturile de la 7 m nu au mai fost însă cu ghinion pentru HCM, Sadoveac, Toma şi Sabou tranformând cu siguranţă, în timp ce Kuzmanovski (a apărat Stănescu), Rusia (bară) şi Adomnicăi (a apărat Stănescu) au îngropat orice speranţă a harghitenilor.

„Odorheiul nu a avut nimic de pierdut, la fel cum nu va avea nicio altă echipă care va juca cu noi. Este o victorie muncită şi trebuie ca acest lucru să ne dea de gândit că nu suntem singuri pe pământ. I-am felicitat pe băieţi pentru efortul depus, dar sper ca fiecare să fi înţeles unde a greşit“, a declarat antrenorul principal al HCM, Ion Crăciun. „Este bine că am câştigat, deşi a fost foarte greu. În ultimii ani HCM nu a avut noroc la loviturile de la 7 m, dar în sport toate se compensează şi sper să urmeze perioada noastră. A fost o ocazie specială pentru mine şi le mulţumesc băieţilor“, a mărturisit Marius Stavrositu, care în ziua partidei a împlinit 31 de ani. „Meciul ne-a depăşit la început, dar mă bucur că ne-am revenit şi am învins. Sper să fi învăţat ceva din acest meci şi să intrăm mult mai concentraţi pe viitor. Mulţumim publicului, pentru că datorită lui am revenit în final pe tabelă“, a spus şi Laurenţiu Toma.

Pentru HCM au evoluat: Popescu (8 intervenţii), Stănescu (4 intervenţii), Toma 8g (2x7m), Ghionea 7g (1x7m), A. Stamate 6g, Riganas 4g, Sabou 4g (1x7m), Stavrositu 3g, Buricea şi Adzic - câte 1g, Irimescu, Novanc, Csepreghi, Angelovski şi Sadoveac. În finala mică: UCM HC Caraş Severin - Bucovina Suceava 28-25.

PREMII SPECIALE. Cel mai bun portar al turneului a fost desemnat Mihai Popescu (HCM Constanţa), titlul de cel mai tehnic jucător i-a revenit lui Andrei Mihalcea (HC Odorhei), iar Goran Kuzmanovski (HC Odorhei) a fost golgeterul competiţiei, cu 12 goluri. Fiecare dintre aceştia a primit câte o plachetă şi un premiu de câte 1.000 lei. Au mai fost acordate diplome de onoare lui Nicuşor Constantinescu, Nurhan Ali şi Marius Puşcaşi - pentru merite aduse dezvoltării handbalului în ultimul deceniu, Cristian Gaţu, Elena Frîncu şi Doru Simion. La secţiunea “Să ne amintim de valorile constănţene“, au fost premiaţi, pentru meritele aduse handbalului constănţean şi românesc, Traian Bucovală, Dumitru Muşi, Mihail Făgărăşan şi Hedwig Georgescu.