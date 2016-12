HCM a câştigat Memorialul “Zoran Kurtes“

Handbal Club Municipal Constanţa s-a impus la prima ediţie a Memorialului “Zoran Kurtes“, după ce a câştigat toate cele trei partide disputate. Sâmbătă, în a doua partidă a turneului, campioana României a învins, cu 32-26 (13-11), pe Ştiinţa Bacău, iar duminică, în ultima confruntare, a dispus de Vojvodina Novi Sad, scor 31-25 (19-12). Pe locul secund s-au clasat Ştiinţa Bacău (37-32 cu Vojvodina Novi Sad şi 34-30 cu Jugovic Kac), pe locul 3, Vojvodina Novi Sad (35-30 cu Jugovic Kac), iar pe ultima poziţie, Jugovic Kac.

Sâmbătă seară, meciul HCM-ului cu băcăuanii a avut o primă parte foarte disputată, în care numeroasele ratări ale constănţenilor, dar şi dorinţa băcăuanilor de a-şi lua revanşa după eşecul de la Bacău, au dus la un echilibru pe tabela de marcaj, menţinut până în min. 35. Schimbările efectuate, dar mai ales diferenţa de valoare dintre băncile de rezerve au făcut diferenţa în final, iar HCM s-a impus fără emoţii, cu 32-26. Pentru HCM au evoluat: Popescu (5 intervenţii), Stănescu (4 intervenţii), Şelaru (1 intervenţie, 1x7m); Toma şi Sabou - câte 6g, Ghionea 5g, Buricea 4g, Angelovski, Riganas, Csepreghi şi Stavrositu - câte 2g, A. Stamate, Irimescu şi Hagiu - câte 1g, Criciotoiu, Şimicu, Novanc.

În ultimul meci, de duminică, cu Vojvodina Novi Sad, antrenorul principal Ion Crăciun a început meciul într-o formulă inedită: Popescu - Angelovski, Criciotoiu, Sabou, A. Stamate, Mocanu şi Toma, dar mai eficientă. Criciotoiu şi Mocanu au încercat să profite de şansă, HCM s-a apărat mult mai bine, iar diferenţa pe tabelă a crescut constant. După 19-12 la pauză, în actul secund au intrat la HCM toţi ceilalţi jucători aflaţi pe foaia de joc, iar scorul final a fost o simplă formalitate, 31-25. Pentru HCM au evoluat: Popescu (1 gol, 2 intervenţii), Tănescu (2 intervenţii, 1x7m), Şelaru (4 intervenţii, 1x7m); Ghionea 5g (1x7m), Csepreghi şi A. Stamate - câte 4g, Angelovski, Toma şi Sabou - câte 3g, Mocanu şi Irimescu - câte 2g, Criciotoiu, Stavrositu, Buricea şi Riganas - câte 1g, Hagiu, Novanc.

PREMII SPECIALE. La finalul turneului, organizatorii au acordat din partea Consiliului Judeţean Constanţa, prin directorul executiv al DJST, Elena Frâncu, premiul “In Memoriam Zoran Kurtes”, familiei fostului antrenor sârb, decedat în 2010 la doar câteva ore după ce cucerea titlul de campion naţional cu HCM Constanţa. Cel mai tehnic jucător al turneului a fost desemnat Valentin Ghionea (HCM Constanţa), cel mai bun portar, Shota Tevzadze (Ştiinţa Bacău), iar golgeterul competiţiei a fost Branko Kankaras (Jugovic Kac), cu 20 goluri. Antrenorul secund al HCM Constanţa, Eden Hairi, a fost răsplătit cu premiul Fair-play. Premiile au fost oferite de preşedintele ANST, Doina Melinte, directorul HCM, Nurhan Ali şi directorul DJST, Elena Frîncu.

„A fost cel mai emoţionant şi cel mai greu de organizat turneu de către mine. A fost greu, dar Zoran Kurtes merita acest lucru cu prisosinţă“, a declarat directorul executiv al HCM Constanţa, Nurhan Ali. „Ne bucurăm că am câştigat acest trofeu şi sperăm să se ţină în fiecare an, iar noi să câştigăm de fiecare dată. Important este că am câştigat, chiar dacă la ultimele turnee am întâlnit şi echipe mai slab cotate“, a precizat căpitanul HCM-ului, Laurenţiu Toma. „Pentru mine este un premiu emoţionat, iar imaginile pe care le-am văzut la sală cu Zoran Kurtes, mi-au readus aminte de omul care era Zoran“, a spus Eden Hairi.