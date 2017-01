HCM a câştigat şi Cupa României

Handbal Club Municipal Constanţa a reuşit, aseară, în Sala “Lascăr Pană” din Baia Mare, să triumfe din nou în Cupa României la handbal masculin. După succesele din 2005, 2006 şi 2011, HCM îşi trece în bogata vitrină cu trofee un nou rezultat deosebit pe plan intern, reuşind al treilea event din istoria clubului după cele din 2006 şi 2011. HCM s-a impus în finala cu Ştiinţa Bacău, scor 30-25 (14-16), la capătul unei partide în care băcăuanii au demonstrat că nu întâmplător sunt vicecampionii acestui sezon. Conform celor anunţate de Federaţia Română de Handbal, a 26-a ediţie a Cupei României la handbal masculin este şi ultima din istoria competiţiei, astfel că trofeul adjudecat de multipla campioană a României este cu atât mai preţios. HCM scrie istorie în handbalul masculin românesc, clubul de la malul mării reuşind performanţa de a aduce la Constanţa 11 trofee majore în ultimii nouă ani: şape titluri de campioană şi patru Cupe ale României!!!

Cu o apărare extrem de agresivă şi cu Ghiţă într-o zi foarte bună, băcăuanii au făcut o primă repriză de excepţie. Au fost 30 de minute în care cele două formaţii s-au aflat pe rând la conducere, 5-2 pentru Bacău în min. 10, apoi 8-6 pentru HCM în min. 16, pentru ca jucătorii lui Eliodor Voina să revină din nou la conducere şi să intre în avantaj la cabine, 16-14. Băcăuanii au încercat să răzbune eşecurile din campionat în faţa campioanei României, dar şi acum, ca şi atunci, au trebuit să recunoască în final superioritatea unei formaţii care, cel puţin în ultimul an, nu a putut fi învinsă pe plan intern, indiferent de cât de mare a fost dorinţa adversarului. Banca de rezerve a făcut din nou diferenţa în partea secundă, HCM revenind treptat la conducere, 18-17 în min. 38, pentru ca ultimul fluier al sirenei să consemneze un succes al HCM-ului, scor 30-25, pe deplin meritat şi aplaudat în picioare de inimosul public maramureşean. La final, portarul Rudi Stănescu a primit trofeul pentru cel mai bun portar al turneului.

Pentru HCM au evoluat: Stănescu (10 intervenţii, 1x7m), Popescu (5 intervenţii); Toma 9g, Sadoveac 5g, Sabou 4g, A. Stamate şi Csepreghi - câte 3g, Novanc, Şimicu şi Irimescu - câte 2g, Buricea, Stavrositu, Criciotoiu, Ghionea şi Angelovski.

DECLARAŢII DUPĂ FINALĂ. „Sunt deosebit de bucuros că pentru al doilea an consecutiv echipa realizează eventul. Sunt fericit că am reuşit să adun sub blazonul HCM-ului jucători care au dat dovadă de caracter. De mult timp nu i-am mai văzut jucând cu o asemenea ambiţie. Sunt zece ani în care am făcut ceva pentru sportul constănţean, atâtea titluri şi sunt un om care are sentimentul datoriei împlinite. Sunt bucuros că m-am ţinut de cuvânt în faţa primarului Radu Mazăre când am spus că voi face o echipă de mare valoare care să nu facă de ruşine oraşul Constanţa. Voi rămâne mereu alături de această echipă şi întotdeauna îi voi ajuta cu un sfat“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali, care şi-a anunţat retragerea de la echipă începând cu 1 iunie. „Un meci greu, aşa cum ne aşteptam, dar valoarea lotului şi-a spus cuvântul, chiar dacă am început mai greu. Am făcut o primă repriză mai slabă, până am putut găsi formula ideală împotriva jocului formaţiei băcăuane. Am prestat un handbal de calitate în partea secundă, un joc modern, cu multe situaţii de finalizare şi o apărare agresivă. Sunt foarte fericit pentru că am câştigat prima mea Cupă a României din carieră. Îi felicit pe băieţi pentru efortul depus în acest an“, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Constantin Ştefan.