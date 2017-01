HCM a câştigat şi Supercupa României

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, şi-a confirmat supremaţia pe plan intern, cucerind, sâmbătă, al treilea trofeu din acest an, Supercupa României, după titlul naţional şi Cupa României. Echipa pregătită de Zvonko Sundovski a câştigat Supercupa învingând vicecampioana Ştiinţa Bacău cu 23-18, într-o partidă disputată în sala „Rapid“ din Bucureşti. Constănţenii au pus stăpânire de joc încă din startul partidei şi s-au distanţat rapid, având un avans de trei goluri după un sfert de oră, 8-5. Diferenţa s-a păstrat până la finalul primei reprize, Mihai Popescu şi compania conducând la pauză cu 10-7. Campionii l-au pierdut însă, la ultima fază înaintea intrării la vestiare, pe interul Bogdan Criciotoiu, care a fost faultat dur de Michelin Celestin şi s-a accidentat la piciorul drept. Intervenţia mult peste limitele regulamentului i-a adus francezului cartonaşul roşu. La reluare, ajutaţi şi de deciziile celor doi arbitri, care nu au sancţionat jocul dur, moldovenii au revenit pe tabela de marcaj şi, în ciuda intervenţiilor excelente ale portarului grupării de pe litoral, au reuşit să egaleze în min. 43, 14-14. A fost doar „un foc de paie”, campionii revenind rapid la conducere. Cu Şimicu în formă excelentă, constănţenii s-au distanţat şi nu au avut emoţii pe final, impunându-se cu 23-18. Au marcat: Şimicu 7g, L. Toma şi Sadoveac - câte 5g, Buricea 3g, Angelovski, Csepreghi şi Criciotoiu - câte 1g - pentru HCM, respectiv Bondar 5g, Fenici 4g, Rotaru şi Ghiţă - câte 3g, Da Silva, Johansson şi Păunică - câte 1g.

AL TREILEA TROFEU. La final, constănţenii au încins hora bucuriei la mijlocul terenului. „A fost un meci greu şi tensionat. Meciurile cu Bacău au fost tot timpul de orgoliu, pentru ei că au investit mult în ultimii ani şi nu au câştigat niciun trofeu. Mă gândesc că sunt un pic frustraţi şi îşi doresc foarte mult să ne învingă, dar mă bucur că am câştigat din nou”, a spus golgeterul partidei, interul Alexandru Şimicu. „Cred că băcăuanii au depăşit cu mult limita în repriza secundă, iar dacă ar fi primit mai multe eliminări, nu ar mai fi existat aceste durităţi. Mă aşteptam să avem un meci tare, pentru că joacă împotriva noastră cu multă răutate, dar este bine că am câştigat. Am mai luat un trofeu, dar ne dorim să avem un sezon bun şi în Cupa EHF. În privinţa campionatului, va fi dificil, pentru că este play-off şi nu mai contează prea mult dacă terminăm pe primul loc sezonul regulat”, a adăugat extrema George Buricea. „Ştiam că va fi o partidă dificilă, pentru că la ultima întâlnire i-am învins la o diferenţă de unsprezece goluri şi ne aşteptam la o replică dură. În momentele-cheie am oprit câteva contraatacuri şi am reuşit să-mi ajut echipa, dar asta trebuie să facă un portar. Am demonstrat încă o dată că suntem cea mai bună echipă din ţară şi ne bucură faptul că am început sezonul cu dreptul. Va fi un sezon dificil, pentru că vom juca în Cupa EHF, iar campionatul va avea play-off, astfel că vor fi multe meciuri şi ne vom confrunta cu oboseala. Important este că vom vom disputa partidele din cupele europene la Constanţa şi dorim să facem o figură frumoasă”, a completat cel mai bun jucător al Supercupei României, portarul Mihai Popescu.