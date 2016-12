HCM a câştigat trei trofee într-un singur sezon

07:45:24 / 27 Mai 2014

Cricotioiu du-te invartindu-te, Csepreghi...o alegere gresita

Cu parere de rau, dar Csepreghi nu prea gandeste. Pentru niste euro in plus isi bate joc de cariera lui taman cand era in varf. Daca semna cu o echipa de top 5 in Franta, intelegeam, dar sa te duci la o echipa de duzina, sa spui adio competitiilor europene, in conditiile in care la nationala Romaniei nu te remarca nimeni, sa devii un ilustru anonim, dovedeste ca nu are prea multi neuroni. Cam toti care s-au dus pe afara au facut rahatul praf: Sania, Muresan, Ionut Georgescu, Baiceanu, Jurca, Sandu Iacob, Florin Nicolae. PACAT!