HCM a cedat şi la Skopje

Plecată cu gânduri mari în capitala Macedoniei, unde spera să obţină măcar un punct din confruntarea cu Metalurg Skopje, HCM Constanţa a suferit, din păcate, sâmbătă seară, cea mai categorică înfrângere din acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Cu un joc oscilant, în care atacul a rămas dator, HCM s-a înclinat, scor 18-25 (8-12), iar şansele de a mai obţine calificarea sunt aproape imposibile. Interii Alexandru Stamate şi Csepreghi au dat tonul începutului de meci, HCM conducând cu 4-3, dar gazdele au revenit rapid şi au preluat conducerea, pe care nu au mai cedat-o până la final. Susţinuţi de 6.000 de spectatori, care au creat o atmosferă incendiară, elevii lui Lino Cervar s-au desprins treptat pe tabelă, intrând la cabine cu un avans de patru lungimi, 12-8. Partea secundă a fost un adevărat coşmar pentru HCM, handbaliştii constănţeni reuşind contraperformanţa de a înscrie doar două goluri în primele 18 minute! Neinspiraţi în atac, dar având în faţă şi un portar într-o zi foarte bună, sârbul Darko Stanic (18 intervenţii salvatoare), HCM a fost o victimă sigură pentru formaţia gazdă. După 21-10 şi 24-13 petnru Metalurg, HCM nu a mai putut în final decât să reducă din diferenţă, scorul final, 25-18, aducându-le gazdelor două puncte care le asigură, în mare măsură, calificarea în optimile de finală ale competiţiei. „Mă aşteptam la mai mult. Am încercat, dar nu am reuşit pe tot parcursul jocului să facem faţă gazdelor, care au fost susţinute de un public fanatic. Eu am intrat direct în jocurile oficiale cu HCM şi am efectuat doar două antrenamente. Am avut o primă repriză bună şi o a doua mai slabă, când gazdele s-au desprins”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Constantin Ştefan.

Pentru HCM au evoluat: Popescu (11 intervenţii), Stănescu (2 intervenţii), Stavrositu şi Toma - câte 3g, Angelovski, Csepreghi, Ghionea, Irimescu şi Novanc - câte 2g, Buricea şi A. Stamate - câte 1g, Adzic, Sabou, Şimicu, Riganas şi Sadoveac. Cele mai multe goluri pentru Metalurg au fost reuşite de Mojsovski, 8. În etapa viitoare, HCM va întâlni, joi, de la ora 20.00, la Buzău, tot pe Metalurg.

Rezultate complete din etapa a 5-a a Grupei C: Sankt Petersburg - Cimos Koper 26-35, Wisla Plock - HSV Hamburg 26-30, Metalurg Skopje - HCM Constanţa 25-18. Clasament: 1. Hamburg 10p, 2. Metalurg 7p, 3. Koper 6p, 4. Plock 4p, 5. Petersburg 3p, 6. HCM Constanţa 0p.