HCM a intrat în vacanţă

După un sezon epuizant din toate punctele de vedere şi care s-a încheiat în cel mai nefericit mod cu puţinţă pentru HCM Constanţa, jucătorii campioanei României au intrat, de ieri, într-o binemeritată vacanţă. Una care va dura până pe 10 iulie, dată la care este programată reunirea lotului pentru pregătirea noului sezon. „Băieţii meritau această vacanţă, pentru că a fost un sezon greu, care i-a solicitat foarte mult fizic şi mai ales psihic în ultima perioadă. Nu este o vacanţă aşa de lungă cum pare, însă sperăm să fie suficientă pentru recuperarea jucătorilor. Fiecare are un program individual pe care trebuie să îl respecte, pentru ca la reunirea lotului să fie într-o formă sportivă cât mai bună. A fost un an greu, însă din multe puncte de vedere şi cel mai bun din istoria clubului. Cel de-al cincilea titlu obţinut precum şi calificarea între cele mai bune 16 formaţii ale Europei face din nou cinste Constanţei, însă ne şi obligă ca pe viitor să încercăm să egalăm şi chiar să depăşim aceste rezultate. Propunerea unor noi obiective îndrăzneţe este modalitatea prin care un club şi un sportiv pot progresa“, a declarat antrenorul Eden Hairi.

ŞAPTE JUCĂTORI LA LOT. Nu toţi handbaliştii constănţeni se pot bucura de această vacanţă. Astfel, şapte dintre componenţii campioanei României, Popescu, Stănescu, Toma, Sabou, Csepreghi, Mureşan şi Sadoveac, vor răspunde, joi, convocării la lotul naţional, care pregăteşte dubla manşă de calificare la Campionatul Mondial. „Era şi timpul pentru vacanţă, deşi noi, cei care suntem convocaţi la lotul naţional, nu ne vom putea bucura, pentru început, decât de trei zile. Trebuie să mai facem un mic efort, să ne concentrăm şi pe cele două partide împotriva Rusiei pentru a putea merge la Mondiale. A fost cu adevărat un sezon greu, cel mai greu din cariera mea, însă au existat şi multe satisfacţii. Din păcate am încheiat sezonul dezamăgiţi după finala Cupei României şi evenimentul care a precedat competiţia şi care ne-a bulversat total“, a spus Alexandru Csepreghi. Interul stânga al HCM-ului va trăi, pe 3 iulie, şi cel mai emoţionant moment din viaţă, urmând să se căsătorească cu aleasa inimii sale, Mădălina. „Suntem împreună de cinci ani şi jumătate. Mădălina este tot din Baia Mare şi în acest an am decis că este momentul să ne căsătorim“, a declarat Csepreghi. Aşa cum este tradiţia la Baia Mare, acolo unde va avea loc şi nunta, mirele şi mireasa trebuie să aibă cel puţin o pereche de naşi. Din partea miresei naşi vor fi Amalia şi Ionuţ Marta (arbitru handbal), iar din partea handbalistului de la HCM, naşi vor fi Răducu Pop (finanţator Minaur Baia Mare) şi soţia acestuia.