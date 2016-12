HCM a lăsat o impresie excelentă la Madrid

Cu o atitudine complet schimbată şi cu o dorinţă de a şterge impresia lăsată în ultimul meci de campionat, HCM Constanţa a reuşit să demonstreze că nu şi-a spus încă ultimul cuvânt în actualul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Jocul prestat în faţa campioanei mondiale Atletico Madrid nu putea trece neobservat nici de site-ul federaţiei europene, care a lăudat apărarea foarte bine organizată a echipei antrenate de Zvonko Sundovski. Eşecul de la Madrid, 24-25, menţine HCM-ul pe ultimul loc în Grupa B, dar evoluţia constănţenilor oferă speranţe că se pot obţine puncte importante în continuare.

„Am făcut un meci extraordinar, dar, din păcate, nu am făcut un rezultat bun. Ne-am pregătit foarte bine şi psihic şi ştiam că dacă vom începe bine îi vom putea ţine aproape şi chiar să câştigăm”, a declarat portarul Mihai Popescu. Şi căpitanul Laurenţiu Toma consideră că HCM ar fi putut învinge. „Mă bucur că am putut face faţă unei superputeri şi, cu puţin noroc pe final, puteam obţine un rezultat şi mai bun. Sper că acest meci va fi de bun augur pentru partida cu suedezii”, a precizat “Tomiţă”. Antrenorul secund Alexandru Buligan a apreciat şi faptul că jucătorii au rezistat de această dată pe tot parcursul meciului. „Băieţii s-au străduit enorm. Nu au mai fost doar 45 de minute bune, aşa cum a fost la Bucureşti. Din păcate acesta este sportul, acesta este arbitrajul la nivel european. Am făcut un meci foarte, foarte bun şi am arătat că, atunci când toată lumea merge în aceeaşi direcţie, putem fi o piedică pentru oricine”, a spus fostul campion mondial cu Spania, Alexandru Buligan.

ALĂTURI DE SUPORTERI. Prezent în tribunele sălii din Madrid, alături de suporterii constănţeni, preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, a apreciat la final modul în care s-au luptat handbaliştii constănţeni. „Trebuie să mori pe teren, să ai determinare, să ieşi cu fruntea sus de pe teren. Dobrogea şi Constanţa la handbal masculin au fost egalele campioanei mondiale Atletico Madrid. Important este că ne-am bătut şi am fi putut obţine un egal. În orice activitate, sport, politică, în viaţă în general, dacă dai tot ce ai, nu este o problemă că pierzi, important este cum o faci”, a declarat la finalul jocului preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu.

URMEAZĂ SAVEHOF. Joi, de la ora 20.00, la Buzău, HCM va disputa ultimul meci din acest an în Liga Campionilor, împotriva campioanei Suediei, IK Savehof.