HCM a luat o opţiune seriosă în lupta pentru titlu

Plecată din startul sezonului cu prima şansă la cucerirea celui de-al şaptelea titlu de campioană, HCM Constanţa a confirmat toate pronosticurile în primele 11 etape din Liga Naţională, obţinând victorii pe linie. Cu o medie de 35,7 goluri marcate pe meci şi doar 26 primite, HCM s-a instalat rapid în fruntea clasamentului, iar duminică, în ultimul meci al anului, în derby-ul cu Ştiinţa Bacău, a mai pus două puncte între ea şi formaţia băcăuană, singura contracandidată la titlu în acest sezon. Având patru lungimi avans faţă de locul secund şi un lot net superior tuturor celorlalte echipe din LN, HCM a luat deja o opţiune destul de importantă în privinţa titlului, chiar dacă mai sunt de disputat 15 etape.

„Nu putem spune deocamdată că este rezolvat campionatul, mai sunt destule etape. Vom avea un meci foarte greu la Timişoara, nu va fi singurul, dar sperăm ca la final să fim tot pe primul loc“, a declarat antrenorul principal Constantin Ştefan. „Campionatul este destul de lung, dar după meciul cu Bacăul suntem mult mai liniştiţi. Este bine că am depăşit cu bine şi acest meci pentru că se simţea şi o stare de oboseală în ultima perioadă. S-a văzut că Bacăul a fost mai proaspătă fizic şi am luat multe goluri pe contraatac şi faza a doua, ca şi la Suceava“, a precizat şi portarul Rudi Stănescu. Fostul jucător al HCM-ului, Bogdan Şoldănescu este însă sigur în privinţa titlului: „HCM nu are cum să piardă campionatul. Este de departe cea mai bună formaţie din campionat“.

VINERI SE INTRĂ ÎN VACANŢĂ. Handbaliştii constănţeni vor intra în vacanţă pe 16 decembrie, urmând ca reunirea lotului să aibă loc pe 3 ianuarie. „Vom mai efectua zilnic câte o şedinţă de pregătire, doar cu cei care nu sunt convocaţi la lot şi nu sunt accidentaţi, adică vreo şapte jucători. Sunt antrenamente uşoare, de ieşire din efort“, a explicat antrenorul secund Eden Hairi.