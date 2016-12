HCM a mai bifat un record în handbalul românesc

Handbal Club Municipal Constanţa a reuşit, duminică, la Braşov, să câştige un nou trofeu pentru constănţeni. Al 15-lea în doar zece ani pentru o formaţie care domină cu autoritate o întrecere internă în care pe rând Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti, UCM Reşiţa, HC Odorhei sau Ştiinţa Bacău au încercat în ultimul deceniu să-şi măsoare forţele cu cel mai puternic club din handbalul masculin românesc din ultimii 23 de ani. Siguranţa financiară, care a permis păstrarea unui nucleu de jucători, alături de care nou-veniţii au reuşit rapid să se adapteze, a făcut mereu diferenţa, HCM reuşind să rămână an de an la cel mai înalt nivel. Opt titluri de campioană, cinci Cupe ale României şi două Supercupe ale României au propulsat HCM Constanţa pe treapta a treia all-time a handbalului masculin românesc, după echipele bucureştene Steaua şi Dinamo. Succesul de la Braşov a adus al treilea event consecutiv din istoria clubului, performanţă unică în handbalul masculin din România, cu atât mai importantă cu cât orice formaţie din ţară încearcă să-şi întărească mereu lotul de jucători, lucru imposibil de realizat înainte de 1990.

Ultimul fluier al sezonului, după 34-23 în finala Cupei României cu Ştiinţa Bacău, a declanşat din nou fiesta în tabăra constănţeană, HCM sărbătorind printr-o baie de şampanie un trofeu cu care egalează Minaur Baia Mare - ambele formaţii au cucerit câte cinci Cupe ale României - şi urcă pe locul al doilea în clasamentul acestei competiţii, după Steaua Bucureşti, câştigătoare a zece trofee.

„În finală am făcut un meci foarte, foarte bun. Toţi băieţii au jucat extraordinar. Nu ne aşteptam la această diferenţă, dar am început meciul foarte bine şi le-a fost greu să se ţină după noi”, a spus, la finalul jocului cu băcăuanii, recordmanul de trofee al HCM-ului, George Buricea, care are în palmares nouă titluri de campion al României, şase Cupe ale României şi o Supercupă a României. „Am jucat ca o echipă şi am arătat tuturor că avem mai mult caracter decât orice altă echipă din România”, a afirmat şi unul dintre “veteranii” echipei constănţene, macedoneanul Branislav Angelovski.