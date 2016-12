HCM a părăsit cu fruntea sus Cupa EHF

09:03:16 / 23 Martie 2015

enescu jucator de baza??

Sunteti dusi. Da, remarcabila evolutia lui Gal, insa la a doua greseala (prima, o fortare inexistenta, a doua pasi) lui Sundovski i-a u pierit luciditatea si curajul si l-a scos din teren, lasandu-i in schimb pe cei de baza care au comis si cate 10 greseli. Dle antrenor aveti de cand sa-i lasati in lot pe tucanu, adzic pana la venerabila varsta de 50 de ani???? Ca sa stim si noi la ce sa ne asteptam. In conditiile astea ati putea si dvs sa intrati in teren. Lasati tineretul sa joace!!!!!!!!!!!!!!!!!! Era un meci fara PIC DE MIZA, de ce nu l-ati bagat si pe Simicu, de ce nu l-ati lasat mai mult de 3 min pe Subtirica??NO MORE: adzic, enescu, tucanu!!