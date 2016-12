HCM a pierdut din nou cu Veszprem

HCM Constanţa a suferit, sâmbătă, o nouă înfrângere în acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Constănţenii au pierdut, în deplasare, într-o partidă din etapa a 8-a a Grupei B, cu MKB Veszprem, scor 21-31 (11-14). O partidă pe care HCM a început-o perfect, scor 2-0, şi apoi 4-3 - în min. 10. A urmat însă o perioadă foarte slabă de joc a constănţenilor, cu doar două reuşite în zece minute, lucru ce a facilitat desprinderea maghiarilor pe tabelă, 11-5 - în min.20. HCM nu a depus armele, iar după primele 30 de minute ecartul era de doar trei lungimi, 14-11 pentru Veszprem. Din păcate, soarta jocului s-a decis în primele şapte minute ale părţii scunde, când gazdele au punctat de şapte ori, în timp ce HCM a înscris o singură dată. Diferenţa din min. 37, 21-12 pentru Veszprem, nu a mai putut fi remontată, trupa lui Antonio Carlos Ortega mărindu-şi avansul la unsprezece goluri peste alte patru minute, 25-14. Finalul jocului nu a mai adus schimbări majore pe tabela de marcaj, MKB Veszprem impunându-se cu 31-21. Au marcat - MKB Veszprem: Csaszar 9g, Jamali 6g, T. Ivancsik şi Sulic - câte 4g, Nagy 3g, G. Ivancsik 2g, Laluska, Rodriguez Vaquero şi Terzic - câte 1g; HCM Constanţa: Cutura 4g, Humet şi Val - câte 3g, Sadoveac, Toma şi Şimicu - câte 2g, Angelovski, Buricea, Criciotoiu, Csepreghi şi Dragicevic - câte 1g.

„Felicit în primul rând echipa din Veszprem. Ştiam că vom întâlni o formaţie foarte puternică, iar scopul nostru era de a face o partidă foarte bună, dar din păcate atacul a fost sub aşteptări”, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Zvonko Sundovski. De partea cealaltă, omologul său s-a declarat satisfăcut doar de evoluţia din apărare. „Sunt mulţumit de modul în care am jucat, în special în defensivă, însă mai avem de lucrat în atac. Am avut jucători obosiţi după Campionatul Mondial, pentru că perioada de refacere a fost scurtă. Felicit Constanţa şi îi doresc succes în viitor”, a precizat şi Antonio Carlos Ortega. Căpitanul Laurenţiu Toma consideră că diferenţa a fost făcută în special de numeroasele greşeli. „Mai întâi de toate, felicitări Veszprem! Am comis prea multe greşeli, atât în apărare, cât şi în atac. Acest meci a fost însă o bună pregătire pentru următorul meci”, a precizat “Tomiţă”.

În celelalte două partide din Grupa B s-au înregistrat următoarele rezultate: IK Savehof - THW Kiel 29-40 şi Atletico Madrid - Celje Pivovarna 26-24. Clasament: 1. Veszprem 16p, 2. Kiel 12p, 3. Madrid 8p, 4. Celje 4p (golaveraj: 192-215), 5. HCM Constanţa 4p (190-231), 6. Savehof 4p (227-269),.

HCM, LA STATUIA LUI MARIAN COZMA. Handbaliştii de la HCM Constanţa au aprins lumânări în memoria lui Marian Cozma, sâmbătă, la Veszprem, înaintea partidei cu formaţia MKB, din Liga Campionilor. Fanii campioanei Ungariei au organizat şi în acest an, la fel ca în fiecare din 2009 încoace, o ceremonie de comemorare a lui Marian Cozma, ucis în urmă cu patru ani în faţa unui local din Veszprem. Înaintea partidei de sâmbătă, din Grupa B a Ligii Campionilor, dintre MKB Veszprem şi HCM Constanţa, handbaliştii români s-au adunat şi ei în jurul statuii lui Marian Cozma, aflată în faţa sălii, păstrând un moment de reculegere.