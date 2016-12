HCM a pierdut și în Spania

Etapa a 3-a din Grupa B a Cupei EHF la handbal masculin nu a adus, din păcate, și primul succes pentru campioana României în actuala ediției a celei de-a doua competiții europene ca importanță. Handbaliștii constănțeni au abordat cu încredere meciul de sâmbătă, după succesul din campionat cu Pandurii, chiar dacă aveau în față ocupanta locului 3 din Asobal Liga, unul dintre cele mai puternice campionate din lume. Fără Angelovski, în continuare nerefăcut după o accidentare, HCM a încercat să mizeze în special pe o apărare cât mai ermetică și pe contraatac. Gazdele nu au reușit în niciun moment să se distanțeze clar pe tabelă, iar după primele 30 de minute, diferența era de numai două goluri, scor 12-10. Echilibrul s-a păstrat și în partea secundă, HCM replicând mereu prin golurile lui Buricea sau Humet, ultimul încercând să lase o impresie cât mai bună în fața compatrioților săi. Cu șapte minute înainte de final s-a înregistrat și cea mai mare diferență de scor, 22-18 pentru Granollers, dar HCM s-a apropiat la 22-20 (în min. 55) și chiar ar fi putut transforma finalul în unul foarte tensionat dacă ar fi înscris la următorul atac. S-a încheiat până la urmă 23-21 pentru Granollers, constănțenii rămânând doar cu speranțele unei revanșe la finalul acestei săptămâni (duminică, ora 11.45, Sala Sporturilor). În meciul de sâmbătă, pentru HCM au marcat Buricea 6 goluri, Humet 5g, Toma 3g, Cristescu, Cutura și Rakcevic - câte 2g și Enescu 1g.

„Un meci bun. Așa arată și rezultatul final, dar, din păcate, am comis prea multe greșeli în momentele importante, atât în atac, cât și în apărare. Cred că am fi putut obține un rezultat pozitiv”, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Zvonko Sundovski. „Am făcut un meci destul de bun, dar nu am fost atenți la câteva faze. Au fost, din păcate, prea multe eliminări de partea noastră. În mult prea multe momente am jucat în doar cinci jucători și a fost foarte greu. Părerea mea este că am fi putut face minimum un egal cu mai multă atenție”, consideră extrema stângă George Buricea. Ibericul Javier Humet este de părere că un rol important în evoluția echipei constănțene l-a avut și programul încărcat din ultima perioadă. „S-a văzut foarte mult și oboseala acumulată în ultima vreme. Este foarte greu să câștigăm în aceste condiții, mai ales că suntem și destul de puțini. Ne vom bate în continuare pentru fiecare punct”, a precizat interul dreapta al Constanței.

În cealaltă partidă din Grupa B, Team Tvis Holstebro - Sankt Petersburg 28-24. Clasament: 1. Holstebro 5p (golaveraj: 90-80), 2. Granollers 5p (78-71), 3. HCM CONSTANȚA 1p (74-82), 4. Petersburg 1p (71-80).