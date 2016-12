HCM a plecat la Zlatibor

După o săptămână de pregătire la Constanţa, în care s-a urmărit reacomodarea la efort, lotul campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa, a plecat, ieri, spre Zlatibor (Serbia), acolo unde este programat primul cantonament al verii, în perioada 20 - 31 iulie. Alături de antrenorii secunzi Eden Hairi şi Alexandru Buligan au făcut deplasarea toţi jucătorii aflaţi la antrenamente săptămâna trecută, mai puţin portarul Mihnea Stere. „Obiectivele HCM-ului sunt maxime şi în sezonul 2010-2011, dorindu-se câştigarea campionatului, a Cupei României şi cel puţin calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Va fi greu, dar este foarte important că nucleul de jucători este acelaşi. Avem un colectiv tehnic nou prin aducerea unui nou antrenor principal şi a antrenorului secund Alexandru Buligan, împreună cu care am şi condus primele şedinţe de pregătire. Am ales din nou să mergem la Zlatibor, la fel ca şi anul trecut, pentru că sunt condiţii foarte bune de pregătire. Apoi va urma cantonamentul din Germania, unde, de asemenea, trebuie să acumulăm foarte mult, pentru că sezonul care vine se anunţă unul foarte dificil“, consideră antrenorul Eden Hairi. Revenit la pregătire de doar câteva zile, centrul Alexandru Csepreghi speră să ajungă cât mai repede la forma fizică dorită. „Am avut o vacanţă foarte scurtă, din cauza meciurilor de la Naţională, iar apoi m-am şi căsătorit, ceea ce face să am o responsabilitate şi mai mare pe plan personal. Sper să revin la forma fizică cât mai curând, chiar dacă la început este ceva mai greu. În ceea ce priveşte relaţia cu noul antrenor principal, sper ca aceasta să fie una cât mai bună. Nici cu Zoran Kurtes nu a fost uşor la început, dar apoi s-au văzut rezultatele. Va conta şi ceea ce va reuşi să ne transmită la antrenamente. Şcoala sârbească este una mai bună decât cea românească şi cred că ne vom înţelege. În memoria lui Zoran Kurtes şi noi ne vom dori cât mai mult“, a declarat Csepreghi. Delegaţia HCM-ului va fi aşteptată la Zlatibor şi de către noul antrenor principal, Jovica Cvetkovic, acesta urmând să semneze acolo un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Lotul deplasat în Serbia: Popescu, Stănescu, Şelaru - portari; Toma, Sadoveac, Mureşan, Riganas, Enescu, Băiceanu, Schuch, Mocanu, Dimache, Stavrositu, Csepreghi, Adzic, Nicolae, Buricea, Sabou şi Onyejekwe.

ÎN MEMORIA LUI ZORAN. Ascensiunea formidabilă a carierei lui Alexandru Csepreghi s-a datorat într-o bună măsură şi fostului antrenor Zoran Kurtes. Acesta a fost cel care i-a dat multă încredere centrului în vârstă de doar 23 de ani şi l-a “convins“ că poate deveni unul dintre liderii Naţionalei României. Csepreghi nu a uitat că alături de Zoran Kurtes a trăit cele mai frumoase momente din carieră, iar după dispariţia fulgerătoare a antrenorului a decis că trebuie să facă ceva care să-i aducă aminte de acesta pentru totdeauna. La doar două zile după ce s-a căsătorit cu Mădălina, Alex şi-a tatuat pe antebraţul drept două mâini care se roagă. „Am făcut acest tatuaj în memoria lui Zoran. A însemnat enorm pentru mine şi mereu mă voi gândi la el când voi reuşi pe teren. A fost ca un al doilea părinte pentru mine şi acest tatuaj îi este dedicat lui Zoran Kurtes şi tatălui meu, care a murit cu mai mulţi ani în urmă“, a spus Csepreghi.