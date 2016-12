HCM a primit trofeul, medaliile şi tricourile de campioană

Handbal Club Municipal Constanţa continuă să scrie istorie în handbalul românesc. După succesele din 2004, 2006, 2007 şi 2009, HCM şi-a trecut în palmares al cincilea titlu de campioană. O performanţă cu care nu se poate lăuda nicio altă echipă de club din provincie. Şi cum performanţa este mereu răsplătită la Constanţa, 2.000 de susţinători ai “galacticilor“ României au ţinut să fie prezenţi aseară, la Sala Sporturilor, pentru a fi martori la momentul în care preşedintele FR Handbal, Cristian Gaţu, a oferit, alături de preşedintele HCM, Nicuşor Constantinescu, trofeul cuvenit celei mai bune formaţii din handbalul masculin românesc. Sărbătoarea HCM-ului a început aşa cum doar la echipele mari se întâmplă, conducerea oferindu-i prilejul lui Enis Murtaza să se retragă din activitate în faţa unei săli arhipline. Nu au fost uitaţi nici suporterii, handbaliştii constănţeni împărţind cele 500 de tricouri promise cu un mesaj care să amintească tuturor de performanţele realizate de Handbal Club Municipal Constanţa. Şi cum pentru a ajunge la aceste performanţe este nevoie în primul rând de implicare încă de la nivelul copiilor, în pauza meciului cu Dinamo, din ultima etapă a campionatului, Laurenţiu Toma şi Ionuţ Stănescu au oficiat festivitatea de premiere a celor mai bune echipe de handbal de la Cupa Consiliului Judeţean. Ultimul fluier al sirenei a declanşat fiesta în tabăra constănţeană: o “ploaie” de artificii, confetti şi baloane. În uralele celor prezenţi, handbaliştii constănţeni au făcut turul de onoare, mulţumind suporterilor pentru sprijinul acordat în acest sezon. A urmat festivitatea de premiere, una în care medaliile şi tricourile de campioni au fost înmânate de Marius Puşcaşi (preşedinte AJ Handbal şi membru în Biroul Federal al FR Handbal) şi Gheorghe Goran (director tehnic FRH). „Fiecare titlu este important. A fost în acest an pentru prima oară când o echipă românească a depăşit faza grupelor în Liga Campionilor, ajungând între cele mai bune 16 formaţii din lume. Acest lucru a fost posibil şi datorită implicării autorităţilor locale, iar pentru sezonul viitor vom încerca să facem achiziţii cât mai bune pentru a putea depăşi aceste rezultate“, a declarat preşedintele HCM, Nicuşor Constantinescu. „Aventura noastră a început în 2002, când a fost ales primar Radu Mazăre. Atunci i-am spus că vreau să fac la Constanţa o forţă în handbalul românesc. Chiar dacă la început a fost puţin sceptic, timpul a dovedit că nu ne-am înşelat şi că HCM a devenit un adevărat brand, un nume important atât în ţară cât şi în Europa. Acest titlu cred că este la fel de dulce ca şi cel din 2004. Felicit jucătorii pentru acest sezon foarte bun şi sper să aducem la Constanţa şi Cupa României“, a spus directorul executiv Nurhan Ali. „Mă simt foarte bine. Este al şaselea titlu pentru mine. A fost poate cel mai greu, pentru că vine după un sezon dificil. Au fost mai multe echipe care au luptat pentru acest trofeu şi tocmai de aceea este cu atât mai frumos“, a fost de părere Silviu Băiceanu. „Sunt foarte fericit. Mă bucur că am reuşit să aducem atât de multă lume la sală. Sper ca după Cupa României să spunem că este cel mai bun sezon din istoria clubului“, a afirmat căpitanul Laurenţiu Toma. „Un sentiment plăcut, pe care nu l-am mai trăit, o atmosferă extraordinară pe care nu am mai trăit-o la niciun alt club. Îmi doresc enorm să câştigăm şi Cupa României. Sezonul viitor va fi, cu siguranţă, şi mai greu. Aceste rezultate ne onorează, dar ne şi obligă şi la performanţe superioare“, este de părere Alexandru Diamche.

VICTORIE ŞI ÎN ULTIMA ETAPĂ. Aseară, la Sala Sporturilor, HCM a învins pe Dinamo, cu 41-28 (19-15), în ultima etapă a sezonului 2009-2010. Partida a fost una în care HCM a ţinut să-şi răsplătească inimoşii suporteri pentru sacrificiile făcute în acest sezon, cu un joc extrem de spectaculos. S-au exersat şi multe dintre schemele pregătite pentru întâlnirile de săptămâna viitoare, de la Braşov, din cadrul Cupei României. La finalul jocului, Bogdan Voica, de la Dinamo, a primit din partea preşedintelului FRH, Cristian Gaţu, titlul acordat celui mai bun marcator al Ligii Naţioanle de handbal masculin, ediţia 2009-2010. Bogdan Voica a reuşit în acest sezon numai puţin de 189 de goluri. La acest meci a fost prezent şi Petre Cozma, tatăl fostului internaţional Marian Cozma. Au jucat - HCM: Popescu (4 intervenţii, 1x7m, 1 gol), Stănescu (10 intervenţii), Sadoveac 6g, Nicolae, Băiceanu, Adzic, Sabou, Mureşan - câte 4g, Murtaza 4g (1x7m), Toma 4g (2x7m), Schuch 3g, Csepreghi 2g, Dimache 1g, Simic; Dinamo: Botaş (5 intervenţii), Drenceanu (4 intervenţii), Voica 7g (3x7m), Cojocea 6g, Dragnea 5g, Bota, Purcărea, Capotă - câte 3g, Vasiloiu 1g, Rona, Santeiu.

Tot ieri, în ultima etapă a sezonului: Ştiinţa Bacău - Rom Cri Braşov 33-28. Restul partidelor au loc după următorul program - astăzi: Steaua - CSM Satu Mare (ora 11.00), Pandurii Tg. Jiu - U. Cluj (ora 18.00), UCM Reşiţa - Bucovina Suceava (ora 18.00); duminică: Minaur Baia Mare - Poli Timişoara (ora 11.00).

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 24 21 2 1 788-626 44

2. UCM Reşiţa 23 17 2 4 703-597 36

3. Ştiinţa Bacău 24 15 4 5 746-689 34

4. Pandurii Tg. Jiu 23 16 1 6 654-620 33

5. Steaua Bucureşti 24 14 2 7 681-601 30

6. Bucovina Suceava 23 15 0 8 688-614 30

7. HC Odorhei 24 11 0 13 700-731 22

8. U. Cluj-Napoca 23 9 1 13 615-641 19

9. Minaur Baia Mare 23 8 1 14 602-610 17

10. CSM Satu Mare 23 6 1 16 674-741 13

11. Poli Timişoara 23 6 1 16 577-687 13

12. Dinamo Bucureşti 24 4 2 18 704-810 10

13. SCM Rom Cri Braşov 24 1 1 22 607-772 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat