HCM a primit un ajutor de 1,5 milioane de lei din partea Consiliului Local Constanța

Consiliului Local Constanţa a decis, astăzi, ca formaţia de handbal masculin HCM Constanţa să primească un ajutor de 1,5 milioane de lei. Suma este un avans din bugetul de 4 milioane de lei pe care Primăria Constanța îl alocă la începutul fiecărui an. În urma acestei decizii, HCM Constanța poate achita o parte din restanțele salariale către jucători și staful tehnic și totodată poate plăti taxa de participare la turneul preliminar de calificare în grupele principale ale Ligii Campionilor. "Dacă nu am fi primit acești bani, nu am fi putut participa la turneul din Belgia, din 6 și 7 septembrie, iar Federația Europeană ar fi suspendat pentru următorii doi ani participarea vreunei formații românești în Liga Campionilor la handbal masculin. În plus, clubul nostru ar fi fost amendat și cu 125.000 de euro. Vom miza în continuare pe un nucleu format din cei mai importanți șapte-opt jucători ai echipei, precum și pe jucători tineri, așa cum s-a văzut și la Supercupa României", a declarat directorul executiv Nurhan Ali. "Am susținut demersul constănțenilor și ieri am fost la București, pentru a discuta cu ministrul Gabriela Szabo. Hotărârea de Guvern 311 îi avantajează pentru a fi finanțați de către stat, de către MTS în vederea participării în Liga Campionilor. Doamna ministru a spus da, se va face un proiect și sunt convinsă că HCM va rămâne în picioare", a precizat Elena Frîncu, membru în COSR. HCM Constanța a câștigat ultimele șase titluri naționale la handbal masculin, iar în această vară a fost aproape de desființare după ce Curtea de Conturi a blocat suma de 4 milioane de lei acordată de consilierii județeni în luna ianuarie, motivând că acești bani nu pot fi accesați prin legea 350, care este dedicată doar sportului de masă.