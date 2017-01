HCM a pus umărul la calificarea la Mondiale

Obţinută după 14 ani de eşecuri, calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor din Croaţia a readus handbalul masculin românesc în elită. La această performanţă a contribuit din plin şi vicecampioana HCM Constanţa, care a avut şase jucători în lotul pentru barajul cu Muntenegru. Unul dintre ei, portarul Mihai Popescu, se numără printre cei mai tineri handbalişti convocaţi constant de Aihan Omer. “Calificarea la Mondiale reprezintă cea mai mare realizare din cariera mea sportivă. Am avut emoţii mari, dar am sperat pînă în ultimul minut şi am reuşit. Am mai fost la Mondiale, dar la cele de tineret, şi nu se compară cu întrecerea seniorilor. Va fi greu, pentru că vom da piept cu cele mai puternice formaţii din lume, dar sper să facem o figură frumoasă”, a spus portarul în vîrstă de 23 de ani, care se completează între buturi cu Ionuţ Stănescu, titularul naţionalei şi, totodată, coechipierul său de la echipa de club. “Sîntem ca doi fraţi şi m-ar bucura să mergem împreună la turneul final”, a adăugat Popescu. Jucătorii şi oficialii grupării de pe litoral vor sărbători bucuria calificării împreună sîmbătă, la Suceava, unde vor fi prezenţi la nunta colegului lor, interul Bogdan Şoldănescu.

La finalul acestei săptămîni s-au disputat şi celelalte meciuri retur din barajul de calificare la Mondiale: Slovacia - Slovenia 30-29 (în tur: 33-33); Grecia - Spania 32-31 (24-32); Rusia - Belarus 34-30 (26-26); Serbia - Cehia 29-24 (33-38); Elveţia - Polonia 24-22 (24-32); Ucraina - Norvegia 30-32 (22-29); Islanda - Macedonia 30-24 (26-34). Meciul dintre Bosnia şi Ungaria s-a întrerupt la scorul de 27-24 în favoarea oaspeţilor, care se impuseseră în tur cu 27-25, din cauza unor incidente produse de suporterii gazdelor. Federaţia europeană va lua în scurt timp o decizie, dar cel mai probabil Ungaria va cîştiga la “masa verde” şi va merge la turneul final. Astfel, cele 11 echipe calificate din zona europeană sînt: Germania (campioana mondială), Croaţia (ţara gazdă), Slovacia, Spania, Rusia, Serbia, Polonia, Ungaria, Norvegia, România şi Macedonia. Campionatul Mondial din Croaţia este programat între 17 ianuarie şi 1 februarie 2009, la start urmînd să se alinieze 24 de echipe naţionale.