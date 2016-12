HCM a remizat cu vicecampioana Rusiei

Handbal Club Municipal Constanța a încheiat la egalitate, scor 25-25 (13-10), prima partidă din Grupa B a Cupei EHF, scor 25-25 (13-10), cu vicecampioana Rusiei, Sankt Petersburg. O partidă pe care campioana României a controlat-o în primele 47 de minute, când a avut un avantaj și de cinci goluri pe tabelă, scor 17-12 în min. 36. Din păcate însă, constănțenii nu au mai avut prospețime pentru a păstra același ritm bun în ultimele 13 minute, greșelile - atât în atac cât și în apărare - oferind rușilor posibilitatea de a reveni pe tabelă. Lucru de care tinerii jucători pregătiți de Dimitrii Torgovanov (n.r - campion olimpic cu naționala Rusiei în 2000) au profitat, egalând situația la 19-19 în min. 48 și apoi preluând pentru prima dată conducerea, scor 22-20 în min. 53. Ajutată de un public extraordinar, HCM a reușit să egaleze prin reușitele lui Cutura și Buricea, scor 22-22, pentru ca Rakcevic să înscrie ultimul gol al meciului, scor 25-25, cu 34 de secunde înainte de final. Petersburg a avut șansa victoriei, dar Rudi Stănescu s-a opus providențial cu o secundă înainte de ultimul fluier, salvând un rezultat de egalitate care se poate dovedi important în clasamentul final. Au evoluat - HCM: Stănescu 14 intervenții, Popescu; Cutura 10g (5x7m), Humet 5g, Rakcevic 4g, Vujadinovic 2g, Toma, Enescu, Cristescu și Buricea - câte 1g, Adzic, Baican; Petersburg: Shitsko 10 intervenții, Kishou; Kovalenko 6g, Dryapochko 5g, Kalarash 4g, Blagonadezhdin 3g, Junisbekov și Chezlov - câte 2g, Pyshkin, Kungurov și Mirzoev - câte 1g, Harbuz. În cealaltă partidă Fraikin BM. Granollers - Team Tvis Holstebro 28-28 (12-17).

REMIZĂ ECHITABILĂ. „Felicit toți constănțenii care ne-au susținut. Bătălia din teren, punctul câștigat reprezintă un pas important în revenirea HCM-ului acolo unde îi este locul. Publicul a fost și astăzi (n.r - duminică) al optulea jucător, care și acum a ajutat echipa să revină în luptă când era depășită fizică și numeric. Am reușit să conducem în permanență până la 17-12, dar apoi a trebuit să revenim și să obținem un punct important în această competiție“, a declarat președintele clubului constănțean, Nicușor Constantinescu. „Un rezultat bun. Ne pare rău că nu am putut să câștigăm, mai ales că am avut meciul în mână la un moment dat. S-au greșit mingi, dar este important că am scos acest punct în final, unul muncit. Este, însă, abia primul joc, se pot obține puncte și din deplasare“, a declarat căpitanul Laurențiu Toma. „Am condus o mare parte din meci, dar nu am putut ține rezultatul. Nu avem lotul de anul trecut, nu avem multe schimbări și nu am putut ține ritmul 60 de minute. Ne bucurăm și pentru acest punct. Holstebro a făcut egal în Spania și se demonstrează încă o dată că este o grupă echilibrată“, a precizat și George Buricea. „Echipa a făcut un meci bun în prima parte, ne-am desprins pe tabelă, dar apoi a urmat o perioadă în care s-au irosit multe atacuri și Petersburg a revenit în joc. Jucătorii au luptat, sunt mulțumit de faptul că nu au cedat niciun moment și în final am obținut acest egal“, a afirmat și antrenorul principal Zvonko Sundovski.