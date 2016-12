HCM a revenit în Sala Sporturilor

După trei săptămîni de cantonament în Serbia, campioana României a revenit la antrenamente în Sala Sporturilor din Constanţa. Elevii lui Zoran Kurtes s-au pregătit, ieri, fără ultima achiziţie a formaţiei de pe litoral, sîrbul Nikola Manojlovic, care va sosi în ţară abia vineri. În schimb, Alexandru Dimache, George Şelaru şi Marius Mocanu s-au integrat rapid şi sînt nerăbdători să joace primul meci oficial în tricoul alb-albastru al celor de la HCM Constanţa. “Mă simt foarte bine la Constanţa, iar băieţii m-au primit ok, mai ales că îi cunosc pe majoritatea şi sîntem prieteni. Sper să nu-i dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. Este primul sezon pentru mine la HCM şi am nevoie de ceva timp ca să mă acomodez. Meciurile oficiale vor reprezenta momentul adevărului. Aştept cu nerăbdare să înceapă campionatul şi să joc prima partidă oficială în Sala Sporturilor ca jucător al HCM-ului. Pînă acum am venit la Constanţa ca adversar, dar ştiu atmosfera fantastică pe care o crează suporterii”; a spus Dimache. Centrul transferat în această vară de la Dinamo speră să bifeze şi o premieră pentru handbalul românesc în Liga Campionilor prin depăşirea fazei grupelor în acest sezon. “Avem un culoar bun şi m-aş bucura să fiu părtaş la depăşirea fazei grupelor Ligii Campionilor, ceea ce ar reprezenta o premieră pentru handbalul românesc”, a spus Dimache. “Perioada de pregătire este dificilă, dar absolut necesară, pentru că trebuie să rezişti tot turul. Dacă stai bine la capitolul fizic, poţi lucra bine şi tactic. Dintre cei nou veniţi, cu Dimache am lucrat la lotul naţional şi îl cunoşteam. Avem nevoie de el, şi de Manojlovic, şi trebuie să-i ajutăm să se integreze cît mai repede. Sîntem mai puternici decît anul trecut, pentru că s-au făcut achiziţii bune şi s-a păstrat nucleul de jucători”, a adăugat extrema Mihai Timofte.

Constănţenii vor rămîne la Constanţa doar o săptămînă, urmînd ca duminică să plece spre Cluj, unde vor susţine două meciuri de verificare în compania echipei gazdă, Universitatea. Elevii lui Zoran Kurtes îşi vor continua apoi drumul spre Banja Luka, în Bosnia, unde, în perioada 26-31 august, va participa la un puternic turneu internaţional, alături de Gorenje (campioana Sloveniei), Chambery (vicecampioana Franţei) şi Steaua Bucureşti.