HCM a revenit în Sala Sporturilor

După o pauză de aproape două luni de la ultimul succes, cîştigarea Ligii Naţionale, handbaliştii Municipalului constănţean au revenit în Sala Sporturilor, pentru primele antrenamente ale noului sezon. În ciuda faptului că pregătirea este abia la început, antrenorul Ljubomir Obradovic, secondat de Eden Hairi şi Vasile Cocuz, îşi munceşte serios elevii, „ameninţarea” unui nou an competiţional teribil de greu simţindu-se deja în încărcătura şi intensitatea şedinţelor tehnice. „Ne simţim ca la orice început de drum, am avut o pauză de o lună, iar acum trebuie să o luăm de la zero, să revenim cît mai rapid la forma optimă. Lucrăm cu un antrenor nou şi toată echipa trebuie să se muleze după stilul său. Antrenamentele sînt dure, dar asta ne convine, pentru că ne dăm seama că este spre binele nostru”, a declarat Marius „Pablo” Stavrositu, epuizat în urma antrenamentului de ieri dimineaţă. Alături de componenţii mai vechi ai lotului s-au antrenat şi cei doi jucători sîrbi transferaţi în această vară din Spania, Dusko Milinovic şi Ivan Smigic. „Mă simt foarte bine. Ne antrenăm din greu, normal aş spune, dacă avem în vedere ce ne aşteaptă. Pînă acum, e bine. Echipa este bună, am văzut meciurile de anul trecut, îi văd şi pe băieţi cum trag la antrenamente. M-am împrietenit cu toată lumea, în special cu Timofte şi Toma, cu care am deja preocupări şi glume comune”, spune încîntat Milinovic, interul stînga de 31 de ani. Singurul care a lipsit de la pregătire a fost portarul Mihai Popescu, el susţinînd examenul de conducere. În rest, toată lumea a asudat din greu la exerciţiile impuse de tehnicianul sîrb, inclusiv mirele George Buricea!

O nuntă în plus... un antrenament în minus

Zi specială astăzi pentru internaţionalul George Buricea! Urmînd bunul exemplu al colegilor Mihai Timofte şi Laurenţiu Toma (care au avut nunta tot în această vară), extrema Municipalului, în vîrstă de 27 de ani, se va căsători cu aleasa inimii sale, Corina Frigioiu. Cununia civilă va avea loc în această seară şi va fi oficiată de primarul Municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre. Ceremonia religioasă va urma la Biserica „Sf.Mucenic Mina”, din Parcul Tăbăcăriei. „Am mai păcălit o zi cu nunta lui Buricea. Nu vom face sîmbătă seara antrenament, mergem cu toţii la nuntă”, glumeşte Stavrositu, care ne-a destăinuit şi faptul că, împreună cu colegii săi, îi va face un cadou surpriză lui George. Mirii vor primi şi din partea conducerii clubului un cadou substanţial, în valoare de 1.000 de euro, sumă care va fi oferită tuturor jucătorilor care se însoară în timpul derulării contractului cu Handbal Club Municipal Constanţa. Din păcate pentru handbaliştii constănţeni, timpul de „refacere” după petrecere va fi scurt, duminică, în jurul prînzului, echipa plecînd în cantonamentul montan de la Predeal.