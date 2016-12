HCM a revenit la Constanţa

După ce a încheiat pe locul secund ultimul turneu de verificare, Cupa “Muncipiului Bacău”, înaintea debutului oficial al sezonului, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a revenit, ieri după-amiază, la Constanţa. Handbaliştii antrenaţi de Jovica Cvetkovic, Eden Hairi şi Alexandru Buligan au făcut un popas la Bucureşti, în cursul dimineţii, efectuând vizita medicală la Institutul de Medicină Sportivă. În ciuda celor două înfrângeri înregistrate la Bacău, tehnicianul sârb s-a declarat mulţumit de felul în care s-a prezentat echipa constănţeană. „Sunt mulţumit că am avut mult de lucru şi am depus multă muncă. În plus, turneul din Germania a fost dificil şi lung. A urmat apoi un drum lung şi nu am avut mult timp la dispoziţie pentru recuperare. Se vede că suntem un pic obosiţi şi că ne-ar mai trebui ceva timp. Acum nu se poate vedea totul. Sigur că jocul nostru trebuie să se schimbe. Chiar asta facem în această perioadă şi avem probleme în a realiza acest lucru. Nu sunt mulţumit nici de atac, nici de apărare. Trebuie să muncim mai mult. Cred că în următoarele două săptămâni se va rezolva totul”, a declarat Cvetkovic. Speculaţiile apărute ieri în presa centrală, conform cărora tehnicianul sârb a dezamăgit şi există neînţelegeri între acesta şi jucători, fiind la un pas de demitere, au fost dezminţite de conducerea clubului. „Nu este nimic adevărat. Nu s-a discutat nimic despre demitere. Aşteptăm raportul antrenorului după turneul de la Bacău, după care vom sta de vorbă”, a spus directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.