HCM a revenit pe primul loc

12:08:33 / 28 Martie 2015

HCM

De la incalzire era limpede ca sunt montati. Impasibili la "incurajarile oamenilor de bine" (cu alura de boschetari) de pe margine, care ii indemnau sa se retraga. Buricea si Toma dadeau tonul, vegheau si erau gata sa "sanctioneze" orice urma de delasare in antrenament. De altfel, au inceput incalzirea cu 15-20 de minute inainte de CSM. Iar in teren a fost o singura echipa. CSM a fost pur si simplu neputincioasa, apararea a functionat foarte bine, de altfel diferenta de doar 3 goluri la pauza a fost cauzata de ratarile noastre. Humet i-a ciuruit, Rakcevic, Cristescu, Adzic si Baican s-au batut fantastic, Buricea, Toma si Vujadinovic au zburdat pe teren pe langa niste tineri apatici ai CSM-ului, Stanescu a fost impecabil in poarta, iar Cutura a fost acelasi jucator magistral. Imi dau seama ce important este un antrenor priceput (Rudic si Mihaila, complet depasiti, nici macar nu au cerut un TO in repriza a doua, desi echipa lor era in dificultate) si un nucleu de jucatori de mare valoare si caracter (Toma, Buricea, Stanescu, Popescu). Ei au fost coloana vertebrala a echipei in ultimii 10-15 ani si langa ei cresc Cristescu, Gal, Subtirica, Baican, C. Simicu, Bucataru, asa cum au crescut Csepreghi, Simicu, Sadoveac sau Criciotoiu. Cristescu este deja o certitudine, iar ceilalti sunt promisiuni. Gal a eclipsat toata generatia mult laudata de la CSM. Cred ca este mai important pentru un jucator tanar sa creasca langa un Popescu, Stanescu, Buricea sau Toma decat langa "modele" de la CSM, pe care prefer sa le numesc. Si in sport si in viata, o mana de arginti in plus nu este totul. Constanta, una dintre cele mai frumoase echipe pe care le-ai avut este chiar sub ochii tai. Si mai sunt exemple de echipe care joaca in primul rand pentru onoare si respect fata de sport decat pentru bani. Dar prea putini sunt capabili sa vada aceasta frumoasa nebunie, cu jucatori neplatiti care sunt pe primul loc in campionat si se bat meci de meci pana la epuizare si accidentare, care aduc titluri si glorie in Europa. Iar peste ani, cand vom reveni la mediocritate, ne vom aminti de jucatori precum cei enumerati mai sus si vom intelege poate ce perioada frumoasa si ce echipa fantastica am avut.