HCM a transferat doi jucători

Conducerea campioanei HCM Constanţa a reuşit, vineri, perfectarea a două transferuri. Profitând de problemele financiare ale formaţiei CSM Bucureşti, care din acest motiv s-ar putea retrage din campionat, HCM s-a mişcat repede şi a obţinut semnăturile a doi jucători de valoare. Este vorba despre extrema stânga Predrag Vujadinovic şi pivotul Albert Cristescu.

„Sunt două transferuri neaşteptate, care s-au ivit în această perioadă. Am adus un jucător cu experienţă, Vujadinovic, pe care îl urmăream de multă vreme. Îl cunosc foarte bine, este un jucător valoros . Aveam nevoie mai ales că am înţeles că Sabou, care este în ultimele şase luni de contract, ar dori să se retragă acasă, la Baia Mare. Cristescu este un pivot tânăr, de 20 de ani, component al lotului naţional de tineret. L-am urmărit la turneul de calificare de la Craiova. Trebuie să începem şi reconstrucţia la HCM pentru că media de vârstă este ridicată acum”, a declarat directorul executiv al echipei constănţene, Nurhan Ali. Campion în 2008 cu Steaua, Vujadinovic afirmă că se va acomoda rapid, mai ales că la HCM îşi va reîntâlni foştii colegi Stavrositu şi Buricea. „Sunt mulţumit că am ajuns la HCM, o echipă cu performanţe an de an. Nu vor fi probleme de acomodare, evoluez de cinci ani în România. Cu puţin noroc putem să ne calificăm şi în optimile de finală ale Champions League”, a spus jucătorul care a mai evoluat pentru Partizan Belgrad, Reşiţa, U. Cluj, Bosna Sarajevo şi Jugovic Kac. Pentru tânărul Albert Cristescu, transferul la HCM reprezintă cu siguranţă cel mai important pas din carieră. „Este o onoare pentru mine, orice jucător visează să ajungă la campioana ţării. Voi încerca să mă adaptez cât mai repede. Vreau să fac totul pentru a reuşi”, a declarat noul pivot al HCM-ului.

VICTORIE LA PAS ÎN PRIMUL MECI AMICAL. Aflată în cantonament în Serbia, la Kladovo, HCM Constanţa a disputat prima partidă de verificare de la reluarea pregătirilor. Campionii României au întâlnit pe RK Zajecar, locul 9 în prima ligă din Serbia, partida încheindu-se cu un succes categoric al HCM-ului, scor 42-20. Handbaliştii constănţeni, pregătiţi în acest stagiu de pregătire de Marko Isakovic şi Alexandru Buligan, vor reveni la Constanţa luni seară.