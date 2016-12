HCM a trecut cu bine peste primul examen al anului

Victoria de la Odorhei, dar mai ales maniera în care a fost obţinută, oferă multă încredere jucătorilor de la Handbal Club Municipal Constanţa în perspectiva următoarelor dispute din Liga Naţională şi Liga Campionilor. Siguranţa apărării, dar şi eficienţa sporită în faza de atac, acolo unde nu s-a mai ratat atât de mult ca în prima parte a sezonului, au fost elementele care au contribuit la o victorie mai clară decât rezultatul de pe tabelă, 31-27, în faţa unui adversar care, cu siguranţă, va avea un parcurs ascendent în acest retur. „Cred că diferenţa a fost făcută de portari, Stănescu şi Popescu câştigând şi de această dată duelul cu portarii adverşi. A fost însă şi o excelentă colaborare cu pivotul, reuşindu-se multe combinaţii foarte bune care au dus la multe goluri“, a explicat câteva dintre secretele succesului antrenorul secund Eden Hairi. „Am condus tot meciul. A fost un succes foarte clar. Cred totuşi că s-a cunoscut la noi şi faptul că cei şapte internaţionali au venit mai târziu la pregătirea echipei şi relaţiile de joc au avut puţin de suferit. Am demonstrat şi aici că merităm să câştigăm campionatul, iar gazdele chiar îmi spuneau că suntem singura formaţie care poate reprezenta România în Liga Campionilor“, a declarat şi directorul executiv Nurhan Ali. Supremaţia campioanei a fost recunoscută şi de tehnicianul echipei din Odorhei. „Oricât de mult aş fi dorit să-i mobilizez pe jucători, pentru că asta este datoria antrenorului indiferent de valoarea adversarului, era greu să învingem, pentru că am întâlnit o echipă care are o clasă în plus peste majoritatea formaţiilor din campionat“, a recunoscut cu fair-play, la final, antrenorul Vlad Caba. HCM va disputa următorul meci de campionat joi, la Sala Sporturilor, de la ora 16.00, cu Politehnica Izometal Timişoara.