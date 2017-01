HCM a vrut, dar n-a putut mai mult

Al doilea meci al sezonului în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin s-a soldat cu un nou eşec pentru campioana României, HCM Constanţa. Formaţia preluată de două zile de Eden Hairi, în urma demisiei lui Lucian Râşniţă, a cedat duminică, în faţa propriilor suporteri, în disputa cu vicecampioana Franţei, Montpellier, scor 23-28 (la pauză 11-15). Hairi a înlocuit apărarea 6-0 din “era Râşniţă” cu o alta mai avansată şi agresivă în intenţia a bloca puternica linie de 9 m a trupei antrenate de Patrice Canayer. Francezii au găsit însă metodele să contracareze planul constănţenilor şi după 13 minute, s-au desprins deja la 6-2, obligîndu-l pe noul tehnicial al HCM-ului să solicite time-out. Demersul său a avut doar pentru moment efectul scontat, constănţenii venind la 6-8 (min. 17) pe fondul evoluţiilor foarte bune ale lui Stănescu şi Toma. Au urmat momente de coşmar pentru HCM, care timp de nouă minute n-a mai reuşit să puncteze. Constănţenii s-au întrecut în greşeli ce au fost speculate prompt de oaspeţi, Megannem şi Tej dovedind precizie maximă pe semicerc. S-a ajuns la 13-6 pentru Montpellier (min. 25) şi se părea că echilibrul partidei se va rupe definitiv. Susţinuţi de un public demn de Liga Campionilor, care a cîntat pe toată durata partidei, HCM a reînviat pînă la pauză, astfel că jumătatea meciului înregistra doar un deficit de patru goluri pentru constănţeni, 11-15. Plusul de experienţă al francezilor avea să cîntărească decisiv în repriza secundă. Montpellier a ştiut să-şi facă finalul uşor şi a interpus permanent un avantaj de cinci-şapte goluri. Constanţa n-a reuşit nici un moment să intre sub bariera de cinci goluri şi din cauza portarului Karaboue (19 intervenţii!!!), iar finalul a adus un succes meritat pentru formaţia lui Canayer. S-a încheiat 28-23 pentru Montpellier, care a făcut un pas important spre calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. La limitarea scorului final a contribuit şi Mihai Popescu care a reuşit să pareze trei aruncări de la 7m ale francezilor (Bojinovic 2 şi Megannem)! Cum campioana Europei THW Kiel este, de departe, marea favorită a Grupei B, şansele HCM-ului de a-şi continua parcursul european par să se reducă la Cupa Cupelor, însă în acest sens este obligatorie clasarea pe locul al treilea la finalul confruntărilor din faza grupelor.

Au evoluat - HCM (antrenor Eden Hairi): Stănescu, Popescu, Broz 1g, Schjolin 2g, Timuzsin 3g, Timofte 2g, Şoldănescu 2g, Toma 7g, Vukovic, Kazic 1g (1x7m), Săulescu, Csepreghi, Mureşan, Hejtmanek 5g; Montpellier (antrenor Patrice Canayer): Karaboue, Maggaiez, Thomas, Burdet 3g, Junillon, Tej 5g, Accambray 3g, Guigou, Honrubia 1g, Juricek 3g, Sobol, Megannem 3g, Bojinovic 5g (1x7m), Hmam 5g. Au arbitrat: Zigmars Stolarovs, Renars Licis (ambii din Letonia).

“Cînd o echipă este mai bună trebuie să recunoaştem acest lucru”

După încheierea partidei conducerea tehnică a HCM-ului şi jucătorii constănţeni au recunoscut supremaţia vicecampioanei Franţei. “Nu ne place să pierdem, dar atunci cînd o echipă este mai bună trebuie să recunoaştem acest lucru. Ne-am dorit victoria, am simţit că băieţii au înţeles mesajul, dar am întîlnit şi neputinţă din partea lor. Am avut un minus important în relaţiile de unu contra unu. Avem jucători tineri şi neexperimentaţi, iar acest lucru s-a văzut. Şansele noastre de calificare s-au diminuat serios, însă mai avem multe meciuri de jucat şi ne vom bate pînă la capăt”, a declarat noul antrenor principal Eden Hairi. Superioritatea francezilor a fost recunoscută şi de Laurenţiu Toma, care, datorită celor şapte goluri înscrise în poarta lui Karaboue, a fost golgeterul partidei: “Felicit Montpellier pentru joc şi pentru victorie. Am intrat în teren motivaţi să cîştigăm şi regret că n-am reuşit un rezultat bun pentru Eden Hairi, care s-a aflat la debut ca antrenor principal. Am arătat totuşi că sîntem o echipă puternică şi sînt convins că vom ieşi curînd din pasa proastă.” Nurhan Ali, directorul executiv al echipei constănţene, a explicat şi el înfrîngerea echipei pe care o conduce: “Am fost crispaţi, iar acest lucru s-a oglindit în numeroasele greşeli simple, neprovocate, cît şi în ratări.” Patrice Canayer, antrenorul care pregăteşte pe Montpellier din 1994, a catalogat partida de la Constanţa ca pe una de angajament. “Vreau să-mi felicit jucătorii şi, în acelaşi timp, adversarii. HCM a intrat în teren foarte determinată, s-a dăruit exemplar şi a făcut faţă nivelului Ligii Campionilor. A rezultat un joc de angajament pe care l-am tranşat în favoarea noastră. Prin victoria de la Constanţa, şansele noastre de calificare în optimi au crescut”, a declarat tehnicianul de numele căruia se leagă toate cele nouă titluri naţionale din istoria lui Montpellier, şapte Cupe ale Franţei şi trofeul Ligii Campionilor din anul 2003!

Pentru HCM Constanţa urmează un meci care, la prima vedere, se anunţă mult mai dificil decît cel cu Montpellier. Joi va josi la Constanţa campioana Europei şi principala favorită a Grupei B, THW Kiel, pentru confruntarea din etapa a treia a fazei grupelor. Întîlnirea HCM Constanţa - THW Kiel este programată de la ora 19.30.