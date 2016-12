HCM află azi adversarele din grupele Ligii Campionilor

Acceptată direct în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa, va trăi astăzi emoţiile tragerii la sorţi în cea mai importantă competiţie inter-cluburi. Începînd cu ora 22.40, la Viena, va avea loc tragerea la sorţi, în urma cărora cele 24 de echipe care îşi vor disputa în acest sezon trofeul Champions League vor fi împărţite în patru grupe de cîte şase formaţii. HCM se află în a cincea urnă valorică, alături de HC Bosna Sunce Osiguranje (Bosnia), ZMC Amicitia Zurich (Elveţia) şi Alingsas HK (Suedia). “Cînd eşti alături de cele mai bune 23 de formaţii de club, nu poţi să mai ai vreo preferinţă la tragerea la sorţi. Este clar că nu există adversari accesibili, toate echipele fiind foarte puternice. Personal mi-aş dori să întîlnim pe Ciudad Real, cîştigătoarea trofeului, pentru că nu am mai jucat cu ei, sau pe Barcelona, echipă pe care am mai întîlnit-o şi chiar am cîştigat acel meci extraordinar din Sala Sporturilor. Însă, ca orice jucător care îşi doreşte să ajungă într-o fază superioară a competiţiei, ar fi bine să picăm într-o grupă care să ne ofere şansa de a ne califica în optimile de finală. Ar fi o performanţă deosebită pentru handbalul românesc“, a declarat extrema dreaptă Laurenţiu Toma. În ce priveşte locul de disputare a partidelor, “Tomiţă“ speră ca cei de la EHF să permită în cele din urmă ca HCM să evolueze la Constanţa. “Cel mai mult aş vrea să jucăm în faţa propriilor suporteri, la Sala Sporturilor, acolo unde am trăit atîtea bucurii alături de spectatori. Indiferent împotriva cărei echipe am juca în grupe, dacă o vom face la Constanţa va fi cu totul altceva decît dacă am evolua într-un alt oraş din ţară. Poate că cei de la EHF vor ţine cont şi de acest aspect şi ne vor permite încă o dată să jucăm în această sală“, a spus Toma.