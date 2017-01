HCM, antrenament pentru derby-ul cu Steaua

Cu toate că a întâlnit una dintre formaţiile care reprezintă România în Cupa Challenge în acest sezon, HCM Constanţa nu a avut niciun fel de emoţii în a câştiga la o diferenţă liniştitoare, scor 38-29 (18-13), confruntarea cu Ştiinţa Bacău, din etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. HCM s-a desprins pe tabelă încă de la început, 5-2 în min. 7, pentru ca în min. 28 formaţia constănţeană să se deprindă la şapte goluri, 18-11 pentru HCM. Diferenţa de valoare dintre cele două formaţii şi-a spus cuvântul în min. 35, atunci când, la scorul de 21-15 pentru HCM, arbitrii Harabagiu şi Stănescu i-au eliminat pe Buricea şi Nicolae. În inferioritate numerică, formaţia noastră nu a primit niciun gol, reuşind în schimb să înscrie de trei ori, astfel că diferenţa a crescut pentru prima dată la nouă goluri, 24-15. Cu Băiceanu în formă foarte bună şi cu o apărare exactă şi cu multe reuşite spectaculoase în urma unor acţiuni colective, campioana României a reuşit să păstreze până la ultimul fluier o diferenţă liniştitoare. Scorul final, 38-29 pentru HCM, a consfinţit un succes important în faţa unei formaţii care ocupă locul 6 în clasament. “Un meci bun, de verificare pentru duelul cu Steaua, care cred că va fi mai greu. Mă bucur că am jucat bine şi în atac şi în apărare. S-a întâmplat ca eu să fiu golgeterul partidei, dar contează mai puţin acest lucru“, a spus pivotul Silviu Băiceanu. “Nu ne bucură diferenţa de scor cât ne bucură jocul pe care l-am făcut, deoarece veneam după o perioadă cu foarte multe partide, care ne-au întrebuinţat foarte mult. La HCM fiecare meci este unul important, pentru că luptăm pe trei fronturi şi este dificil să jucăm din trei în trei zile“, a afirmat şi centrul Alex Dimache. Superioritatea echipei constănţene, pregătită de Zoran Kurtes şi Eden Hairi, a fost recunoscută şi de experimentatul director tehnic al Bacăului, Otto Hell. “HCM are o echipă foarte bună, cu rezultate remarcabile. Nicio echipă din România nu poate spera la vreo surpriză la Constanţa, pentru că HCM are o clasă peste unele dintre echipele Ligii Naţionale şi mai multe clase peste alte formaţii. Echipa are valoare pe măsura investiţiilor făcute. La nivelul echipelor de club, HCM a arătat că handbalul românesc a făcut un pas în faţă. La nivel de echipă naţională, România bate pasul pe loc şi deoarece cu greu se poate extrage câte un jucător de la celelalte formaţii de club, în timp ce forţele handbalului mondial au o arie foarte mare de selecţie“. Au jucat - HCM: Popescu (11 intervenţii), Stănescu (10 intervenţii, 3x7m), Băiceanu 8 goluri, Sabou 7g, Sadoveac 6g, Toma 4g (1x7m), Mureşan şi Buricea - câte 3g, Adzic şi Nicolae - câte 2g, Pavlovic, Schuch şi Dimache - câte 1g, Simic; Bacău: Tevzadze (5 intervenţii), Tamaş (4 intervenţii), M. Bondar 7g (3x7m), Iacob 5g, Ignat şi Moskalenko - câte 4g, Păunică şi Gurkovskiy - 3g, Rotaru 3g (1x7m). Onyejekwe, A. Bondar.

Astăzi, de la ora 16.00, se dispută ultimul meci al etapei: Dinamo - UCM Reşiţa. Următoarea partidă pentru HCM va avea loc duminică, în Sala Sporturilor, împotriva echipei Steaua Bucureşti.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 9 8 0 1 281-208 16

2. UCM Reşiţa 8 6 1 1 255-193 13

3. Steaua Bucureşti 9 6 1 2 286-232 13

4. Pandurii Tg. Jiu 9 6 1 2 246-234 13

5. Bucovina Suceava 9 6 0 3 267-236 12

6. Ştiinţa Bacău 9 5 1 3 308-272 11

7. HC Odorhei 9 5 0 4 270-271 10

8. Poli Timişoara 9 4 1 4 231-257 9

9. Minaur Baia Mare 9 3 1 5 219-225 7

10. CSM Satu Mare 9 3 1 5 269-276 7

11. U. Cluj-Napoca 9 3 1 5 230-250 7

12. Dinamo Bucureşti 8 1 1 6 234-285 3

13. CSM Medgidia 9 1 0 8 230-323 2

14. SCM Rom Cri Braşov 9 0 1 8 217-277 1