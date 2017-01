HCM are adversarul pe care şi l-a dorit în optimile Cupei Cupelor: Tatran Presov!

Ieri a avut loc, la sediul Federaţiei Europene de Handbal, de la Viena, tragerea la sorţi a optimilor de finală ale Cupei Cupelor. Cele opt echipe rămase în urma turului al III-lea al Cupei Cupelor şi cele opt formaţii clasate pe poziţia a treia în grupele Ligii Campionilor au fost împerecheate, iar sorţii au scos în calea HCM-ului exact adversarul pe care oficialii constănţeni şi-l doreau: Tatran Presov! “Încă de la întoarcerea din Portugalia, cînd am văzut lista posibililor adversari, mi-am dorit să întîlnim pe Tatran Presov. Iată că dorinţa noastră a fost îndeplinită şi vom juca în optimile de finală ale Cupei Cupelor cu formaţia slovacă. Tatran Presov este un adversar accesibil, de nivelul HCM-ului, care a obţinut două victorii în actualul sezon al grupelor Ligii Campionilor. Sînt bucuros că vom avea ocazia să jucăm returul la Constanţa”, a declarat directorul executiv al grupării constănţene, Nurhan Ali. Tatran Presov este campioana Slovaciei şi a făcut parte din Grupa D a Ligii Campionilor, alături de HSV Hamburg, FCK Handbold A/S şi Steaua Roşie Belgrad. Cu două victorii şi patru înfrîngeri, formaţia pregătită de Rastislav Trtik s-a clasat pe locul al treilea şi îşi va continua parcursul european prin Cupa Cupelor. Tatran a cîştigat ambele manşe cu Steaua Roşie (27-23 şi 31-27) şi a cedat în de fiecare dată în faţa lui HSV Hamburg (20-32 şi 35-26) şi FCK Handbold A/S (32-33 şi 29-33). Tatran are doar doi stranieri în lot, cehii Aleksander Radcenko (inter de origine rusă, care este şi antrenorul secund al echipei) şi Jakub Krupa (portar). Tatran Presov este liderul detaşat al campionatului slovac, cu 14 victorii din tot atîtea partide, avînd un avans de 7 puncte faţă de ocupanta locului secund, Kosice. Manşa tur este programată pe 14/15 februarie 2009 în Slovacia, iar returul se va juca la Constanţa pe 21/22 februarie 2009. Programul celorlalte şapte confruntări din optimile de finală ale Cupei Cupelor: Haukar (Islanda) - Nordhorn (Germania), Kadetten Schaffhausen (Elveţia) - Hammarby (Suedia), Dunaferr (Ungaria) - Pick Szeged (Ungaria), Kolding (Danemarca) - Amicitia Zurich (Elveţia), Bosna Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) - Kaustik Volgograd (Rusia), Steaua (România) - Valladolid (Spania), Metalurg Skopje (Macedonia) - Paris Handball (Franţa).

Astăzi, Muntenegru - România în preliminariile Campionatului European

În această seară, la Niksic, echipa naţională de handbal a României va întîlni, în deplasare, echipa similară a Muntenegrului în preliminariile Campionatului European din 2010, Grupa A. Dacă echipa lui Aihan Omer este liderul grupei cu două victorii din două partide (cu Turcia şi Polonia), Muntenegru a jucat o singură partidă (înfrîngere în Polonia) şi ocupă poziţia a patra. La naţionala României sînt prezenţi şi cinci jucători de la HCM Constanţa: Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu, Laurenţiu Toma, Mihai Timofte şi George Buricea.