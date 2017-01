HCM are doar varianta victoriei cu Cimos Koper

Joi, de la ora 20.00, la Buzău, în direct la Digi Sport 2, Handbal Club Municipal Constanţa va disputa, împotriva campioanei Sloveniei, Cimos Koper, al treilea meci din acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Fără victorie în primele două confruntări, când a întâlnit principalele două favorite ale Grupei C, HSV Hamburg şi Wisla Plock, HCM nu îşi mai permite niciun pas greşit în lupta pentru calificarea în optimile de finală. Cimos Koper nu este însă nici pe departe un adversar comod, campioana Sloveniei demonstrând că are ambiţii mari în acest sezon chiar în etapa trecută, când a învins, pe teren propriu, mai clar decât o arată scorul, 27-24, pe Wisla Plock.

Doi dintre actualii componenţi ai HCM-ului, Marius Stavrositu şi Marius Novanc, nu se vor afla pentru prima oară faţă în faţă cu actuala campioană a Sloveniei. „I-am învins de două ori în 2008. Sper să o facem şi acum. Aveau şi atunci o echipă puternică, competitivă, cu o apărare foarte bună şi cu un atac în care se bazau pe Mrvaljevic (n.r. - Drasko Mrvaljevic, inter stânga), iar acum îl au pe Krivokapic (n.r. - Milorad Krivokapic, inter dreapta). Sunt ambiţioşi şi sunt purtaţi de val când au reuşite, dar dacă ştim să îi contrăm în apărare se vor înmuia şi ne vom face meciul mai uşor“, consideră pivotul Marius Novanc. Centrul Marius Stavrositu, un alt “supravieţuitor“ al partidelor din 2008 dintre Steaua Bucureşti şi Cimos Koper, este de părere că formaţia slovenă are mai mulţi jucători importanţi, nu doar pe Krivokapic. „Krivokapic este o forţă a naturii şi este clar că nu trebuie lăsat să arunce, dar nu cred că el este singurul pericol. Mai au şi alţi jucători foarte buni, extremele spre exemplu, dar mai ales portarul (n.r. - Gorazd Skof). Pregătim unele surprize, însă la portar trebuie să avem grijă, să nu îi dăm încredere. Este unul dintre meciurile decisive, nu avem altă variantă decât victoria. Presiunea este pe noi acum. I-am studiat în ultimele zile pe sloveni, au lacunele lor, dar trebuie şi noi să avem mare grijă. În Liga Campionilor trebuie să joace bine toată echipa, nu este suficient să o facă doar câţiva jucători“, a precizat şi Marius Stavrositu, acesta considerând că lupta pentru locurile 2-4 se va da între cinci echipe. „Hamburg este clar că se va desprinde rapid în această grupă, iar celelalte echipe vor lupta cu şanse egale pentru celelalte poziţii care asigură calificarea. Păcat că nu am învins în Polonia pentru că am dovedit că avem o echipă mai bună decât Wisla. Acum nu stăm însă să plângem după acel meci Nu mai există o echipă slabă cum poate era în sezoanele trecute“, consideră “Pablo“ Stavrositu. HCM se confruntă şi cu câteva probleme de efectiv, Alexandru Stamate, Adzic şi Şimicu fiind accidentaţi, ei lipsind de la primul antrenament din această săptămână.