HCM are şanse mari de calificare în faza eliminatorie

08:16:10 / 17 Februarie 2015

Reconstructia echipei cu buget mult mai mic

Cu buget anual de 2-4 milioane de euro din bani publici (Consiliu Judetean si Primarie) adica din banii nostrii cred ca si "Avantul Prabusirea" si-ar fi facut echipa sa castige campionatul si sa acceada in Cupele europene. Ganditiva ce investitii sa-r fi putut face cu acesti bani 10 ani la rand in judetul Constanta. Nu spune nimeni sa nu avem si cel putin o echipa de handbal in oras dar nu cu buget atat de mare ca sa aduca Aliu jucatori "experimentati" in special din fosta Iugoslavia sa le oefere salarii de 5.000 -10.000 euro pe luna si cazare in apartamente de lux. La fel si cu anternorii ce nu mai sunt antrenori de handbal in Romanaia ? Daca finantarea echipei se face majoritar din bani publici nu ar fi normal sa faca Aliu publice salariile jucatorilor, antrenorilor, stafului tehnic, ca sa nu mai spunem de celelalte cheltuieli pe care le umfla el acoperindu-se de acte false, ma refer la transport, masa, echipament sportive, arbitrii sala, paza, etc. A crescut si lansat HCM vreun tanar jucator de la junioriii CSS Constanta , Medgidia , Cernavoda Navodari, etc. toti acesti sportivi la terminarea junioratului si-au cautat de lucru pe la alte echipe iar cea mai mare parte s-au lasat de handbal dupa 5-6 ani de activitate sportiva. Micsorati bugetul actual pe care oricum nu o sa-l mai primiti, de 10 ori si construiti o echipa tanara cu salarii decente si cu antrenori si conducatori ambitiosi si in 2-3 ani ajungem iar in fruntea handbalului, veti putea astfel finanta si echipa de fotbal si toata lumea va fi multumita. Demisia Aliule,