HCM are un nou vis!

Cu al 6-lea titlu de campioană deja antamat într-un campionat pe care îl domină cu autoritate an de an, Handbal Club Municipal Constanţa îşi propune noi obiective în Liga Naţională de handbal masculin. Dacă titlul de cea mai bună formaţie din provincie a fost adjudecat încă din sezonul 2006-2007, când s-a cucerit al treilea titlu naţional, HCM Constanţa îşi doreşte, nici mai mult nici mai puţin, să urce pe poziţia secundă în clasamentul all-time al cluburilor cu cele mai multe titluri naţionale. Prima poziţie în acest clasament pare de neatins de vreo altă echipă, Steaua Bucureşti având un palmares de 28 de titluri de campioană. Locul 2 însă, ocupat de Dinamo Bucureşti, cu 12 titluri, a devenit o ţintă şi o nouă motivaţie pentru jucătorii constănţeni. „Ne dorim să continuăm în acest ritm şi să câştigăm în fiecare an titlul. Avem o ambiţie de a-i depăşi pe cei de la Dinamo în privinţa titlurilor naţionale. Avem puterea de a realiza acest lucru pentru că nu sunt formaţii care să ne poată opri din acest drum. Chiar dacă poate eu nu voi mai prinde atâtea titluri, sper ca măcar cei care vor veni în următorii ani la echipă să îndeplinească această dorinţă a celor de acum. Orice titlu este o bucurie de fiecare dată când îl obţinem şi după ce unii dintre noi se vor retrage la un moment dat, vom avea multe motive frumoase de care să ne aducem aminte“, spune căpitanul Laurenţiu Toma.

TRICOURI PENTRU SUPORTERI. Sâmbătă, după meciul dintre HCM Constanţa şi CSM Oradea, programat de la ora 11.00, în Sala Sporturilor, în etapa a 25-a, penultima a LN de handbal masculin, oficialii Federaţiei Române de Handbal vor înmâna medaliile şi tricourile de campioni jucătorilor şi staff-ului tehnic constănţean. Înainte de startul partidei, oficialii campioanei României au pregătit câteva surprize deosebite pentru suporterii constănţeni, al 8-lea jucător şi în acest sezon. 600 de tricouri personalizate vor fi înmânate suporterilor de toţi componenţii lotului constănţean, ca o recunoştinţă pentru modul în care au fost susţinuţi în întreg sezonul. Nu vor lipsi baloanele şi confetti, care vor contribui la sărbătoarea pe care o merită toţi constănţenii. Intrarea la partida HCM Constanţa - CSM Oradea va fi liberă.