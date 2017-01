HCM aşteaptă Supercupa României

Calificarea în grupele Ligii Campionilor n-a putut fi prea mult sărbătorită de jucătorii HCM-ului. Elevii lui Lucian Râşniţă şi Eden Hairi au fost invitaţi, duminică seară, la petrecerea de final Class One Romanian Grad Prix, însă ieri au revenit la pregătiri, efectuînd o şedinţă de recuperare. Bucuria calificării a fost mărginită pentru că Supercupa României, cu Steaua Bucureşti, bate la uşă. Joi după-amiază, campioana României şi cîştigătoarea Cupei României se vor afla faţă în faţă în prima Supercupă din istoria handbalului românesc. “Va fi derby doar prin prisma orgoliilor. Vom avea parte de un meci care va face o bună propagandă handbalului românesc. HCM are doar varianta victoriei”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Oficialul grupării de pe litoral a apreciat şi calificarea HCM-ului în grupele Ligii Campionilor la capătul dublei manşe cu KV Sasja: “Nu e bine să-ţi desconsideri adversarul, iar KV Sasja ne-a surprins puţin. Echipa noastră e pregătită foarte bine fizic şi tactic. Felicit jucătorii şi colectivul tehnic pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor. Mai avem de lucrat la sincronizarea jucătorilor. Însă am mare încredere în jucători şi sînt convins că vom avea o prestaţie bună pe plan internaţional”, a completat Nurhan Ali. Cel puţin pentru cei cinci străini nou-veniţi la echipă, Steaua reprezintă o necunoscută. Este şi cazul cehului Petr Hejtmanek: “Nu cunosc campionatul României şi, implicit, nu cunosc Steaua. Vom studia jocul Stelei pe casetă şi voi afla mai multe despre acest adversar. Oricum, aştept cu mare nerăbdare meciul cu Steaua, pentru că în joc este un trofeu”, a afirmat internaţionalul ceh. Partida HCM Constanţa - Steaua Bucureşti este programată joi, de la ora 19.00, în Sala Polivalentă din Bucureşti.