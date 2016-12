HCM, calificare cu emoţii în semifinalele Cupei României

Handbal Club Municipal Constanţa, campioana României la handbal masculin, a făcut, vineri, primul pas spre câştigarea pentru a cincea oară a Cupei României din istoria clubului, după ce a învins, scor 25-23 (11-14), pe Pandurii Tg. Jiu, în sferturile de finală ale competiţiei care se desfăşoară la Braşov. Favoriţi clar în faţa unei formaţii care a încheiat sezonul regulat pe locul 8 şi pe care au învins-o atât la Constanţa, cât şi la Tg. Jiu, constănţenii au intrat destul de relaxaţi în meci, iar gorjenii nu s-au lăsat prea mult invitaţi. Primul gol al HCM-ului a fost reuşit de Val, abia în min. 7, când tabela indica 3-0 pentru Pandurii, diferenţă care a crescut un minut mai târziu, 5-1 pentru gorjeni. Echipa lui Liviu Andrieş a continuat să profite de jocul slab al Constanţei pe cele două faze, în min. 16 tabela indicând 7-2 pentru Pandurii, diferenţă care s-a păstrat şi în min. 22, 10-5. Asoltanei a avut procentaj perfect pe contraatac în prima repriză, iar în min. 27 scorul începea să fie îngrijorător pentru campioana României, 14-8 pentru echipa din Tg. Jiu. Ultimele două minute ale primei reprize au aparţinut HCM-ului, care a intrat la cabine cu un deficit de trei lungimi, 11-14, şi cu mai multe speranţe într-o revenire în actul secund. Constanţa s-a apropiat pentru prima dată la două goluri, 12-14 şi apoi 14-16 - în min. 47, însă Pandurii a reuşit din nou să se desprindă pe tabelă, 19-14 - în min. 41. Din acest moment jocul Constanţei a început să fie cu totul altul, apărarea a funcţionat mult mai bine, iar şase minute mai târziu gorjenii conduceau doar cu 21-20. La scorul de 22-21 pentru Pandurii - în min. 51, Mihai Popescu a închis practic poarta, Val a punctat de două ori consecutiv, iar HCM conducea pentru prima oară în meci: 23-22 - în min. 53. Mazilu a ratat un 7 m, Sabou şi Criciotoiu au înscris, iar HCM a câştigat cu 25-23 un meci mult mai greu decât se anunţa. Cu această victorie, HCM rămâne în cursa pentru realizarea celui de-al treilea event consecutiv, performanţă pe care nicio altă echipă din handbalul masculin românesc nu a mai reuşit-o.

„Mereu se întâmplă aşa când crezi că ai sacii în căruţă înaintea recoltei. Ne-am făcut singuri meciul greu. Ne-am precipitat în atac, iar în apărare am aşteptat parcă mult prea mult ca poarta să ne salveze. Am întâlnit o echipă care nu avea nimic de pierdut ci doar foarte mult de câştigat, care şi-a vândut scump pielea. Suntem campioni în ultimii cinci ani, avem un blazon câştigat cu greu, suntem HCM şi acest orgoliu rănit îşi spune cuvântul. Am fost număraţi cum se spune la box, iar în semifinale trebuie să abordăm meciul cu totul altfel”, a declarat antrenorul secund al formaţiei constănţene, Alexandru Buligan.

Pentru HCM au înscris: Popescu (11 intervenţii), Stănescu (2 intervenţii); Şimicu 8g, Criciotoiu 4g, Val 3g, Sabou 3g (1x7m), Toma şi Sadoveac - câte 2g, Humet, Angelovski, şi Dragicevic - câte 1g. În celelalte partide din sferturile de finală s-au înregistrat rezultatele: HC Odorhei - CS Caraş Severin 37-38, Poli Timişoara - Ştiinţa Bacău 26-30 şi Potaissa Turda - Bucovina Suceava 32-30.

Programul semifinalelor - sâmbătă: CS Caraş Severin - Ştiinţa Bacău (ora 11.00, Digi Sport 2) şi HCM Constanţa - Potaissa Turda (ora 13.15, Digi Sport 2). Finala va avea loc duminică, de la ora 16.15 (Digi Sport 3).