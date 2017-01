HCM, cea mai galonată echipă din ultimul deceniu

Succesul de sâmbătă, de la Drobeta Tr. Severin, 38-25 cu Pandurii Tg. Jiu în finala Cupei României, a întregit un palmares impresionant al celei mai puternice formaţii din handbalul masculin românesc în ultimii zece ani. Cupa României din acest sezon, a 25-a din istoria competiţiei, reprezintă cel de-al 9-lea trofeu al echipei HCM Constanţa. Şase titluri de campioană (2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011), trei Cupe ale României (2005, 2006, 2011), dar şi alte trei finale în “competiţia surprizelor“, toate realizate în doar opt ani!!! Un palmares de invidiat de orice echipă. Toate acestea nu au fost obţinute întâmplător, la Constanţa evoluând cei mai buni jucători din ţară, iar titlurile aduse cu ajutorul unor antrenori care şi-au arătat valoarea.

Deşi are în palmares un titlu mondial cu Spania, două medalii de bronz, una la CM (1990) şi una la JO (1984), ambele cu România, Liga Campionilor şi un titlu în Asobal Liga, ambele cu Portland San Antonio, Alexandru Buligan este doar la primul event din carieră în România. Cel mai bun portar al Campionatului Mondial din 1990 a mai câştigat în România un titlu de campion cu Steaua Bucureşti, în 1982, şi o Cupă a României, cu Poli Timişoara, în 1986, ambele ca jucător. La 51 de ani, Buligan a reuşit să îşi treacă în palmares şi eventul cu HCM Constanţa. Cetăţean de onoare al oraşului Drobeta Turnu Severin, Alexandru Buligan a primit înaintea finalei o diplomă de merit din partea autorităţilor locale. „Pentru mine această cupă a fost foarte specială pentru că am disputat-o în oraşul natal şi doream să o dedic părinţilor mei, care, din păcate, nu mai sunt în viaţă. De altfel, medalia i-am oferit-o uneia dintre surori. Motivaţie mai mare decât aceasta nu cred că puteam avea pentru a câştiga trofeul. I-am şi spus acest lucru lui Popescu în repriza a doua şi îi mulţumesc că a făcut un meci foarte bun. Sunt foarte încântat că am ales să vin la Constanţa. Am găsit aici un colectiv extraordinar, un material uman foarte bun şi doresc să ofer întreaga mea experienţă celor cu care lucrez la HCM“, a declarat Buligan.

MECI DE ADIO PENTRU SCHUCH. Pentru ungurul Timuszin Schuch, meciul din finala Cupei României a fost ultimul în tricoul HCM-ului. Pivotul în vârstă de 26 de ani şi-a încheiat contractul cu campioana României, semnând deja cu supercampioana Ungariei, MKB Veszprem. „Mă bucur că am reuşit să câştig prima Cupă a României. Îmi lipsea acest trofeu cu HCM. Au fost patru ani minunaţi la Constanţa, iar HCM m-a ajutat foarte mult în carieră“, a declarat Schuch, care a cucerit şi trei titluri de campion al României. După Milutin Dragicevic, ajuns între timp la THW Kiel, Schuch este al doilea pivot crescut de HCM care pleacă la una dintre dintre cele mai puternice formaţii din lume.