HCM cere o nouă derogare din partea EHF

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, nu şi-a pierdut speranţa pentru ca, în cele din urmă, Federaţia Europeană de Handbal (EHF) să acorde o nouă derogare formaţiei noastre pentru a putea disputa pe teren propriu partidele din grupele Ligii Campionilor. Chiar dacă pînă în acest moment decizia celor de la EHF este nefavorabilă HCM-ului, conducerea clubului constănţean a trimis o nouă scrisoare forului european prin care solicită să-i fie acordată o dispensă şi în acest sezon. În plus, Federaţia Română de Handbal (FRH) a trimis, de asemenea, o scrisoare de suţinere către EHF, încercînd să convingă forul european că formaţia de la ţărmul mării merită să evolueze în faţa propriilor suporteri. “Avem şi sprijinul FRH în această solicitare a noastră către forul continental. Le-am comunicat faptul că toţi sponsorii echipei sînt din Constanţa, iar suporterii noştri ar putea fi frustraţi de posibilitatea de a-şi susţine echipa favorită. În plus, le-am comunicat că pînă la finalul anului viitor va fi gata şi Sala Polivalentă, astfel că nu ar avea sens să începem lucrările de renovare la vechea sală, iar din sezonul următor ar urma să jucăm acolo. În această săptămînă aşteptăm un răspuns din partea celor de la EHF pentru că am trimis şi o invitaţie ca un reprezentant al lor să vină la Constanţa. Dacă EHF-ul va trimite pe cineva, atunci şansele ca solicitarea noastră să fie aprobată are şanse de reuşită“, a declarat Marius Puşcaşi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal şi membru în Consiliul Director al HCM. În ceea ce priveşte “varianta de avarie“, cea prin care se încearcă modificarea structurii Sălii Sporturilor, arhitectul desemnat să se ocupe de această posibilitate studiază în continuare soluţiile tehnice prin care s-ar putea aduce modificările necesare. Totuşi, această variantă are şanse mici de reuşită, “de 25-30 la sută pentru că modificările sînt foarte aproape de stîlpii de rezistenţă, iar sala este, de asemenea, foarte veche“, a spus Puşcaşi.