HCM Constanța a ratat calificarea în Liga Campionilor

15:32:14 / 08 Septembrie 2014

au ratat?

Nu stiu daca e corect spus ca au ratat. Ratezi atunci cand ai un obiectiv si nu-l indeplinesti. Din start obiectivul nu a fost accederea in CL: sa faca cinci deplasari grele in Europa, sa joace la Buzau sau Bucuresti. Jucand finala turneului de calificare, au castigat o pauza suplimentara de un tur, deci cheltuieli mai mici. Din pacate, situatia actuala este si o consecinta a neseriozitatii conducatorilor si celor din jurul echipei. Am spus-o de mult: inflatia de "municipale" si "judetene" inseamna cheltuirea energiilor in cel mai pagubos mod. Din pacate, vechii prieteni sau colegi de scoala vor sa aiba fiecare jucarica lui, alimentata din bani publici, in mai mare sau mai mica masura. Uniti-va eforturile si faceti o echipa ola Constanta sa tremure Europa de frica! O echipa, la un sport care se va dovedi cel mai competitiv si (nu in ultimul rand) cu cea mai mare priza la public. In ce priveste cupe si altele de prin vitrine, noua titluri de campioni in zece ani cred eu ca fac mai mult decat trei tinichele din Cupa Challenge. Si ca sa parafrazez o vorba de duh, cand HCM juca in Cupa Challenge, cei de la UCM se incaltau cu pantofii invers. Poate ne spuneti cate victorii a avut UCM, cu toti banii, in fata HCM-ului in ultimii zece ani. Va spun eu: ZERO.