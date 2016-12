HCM Constanța înfruntă pe HC Odorhei

08:33:19 / 18 Februarie 2015

accesul in sala

De la ce ora? Ca sa stiu, sa nu ne mai tina un umflat arogant cu max 4 clase, afara la minus jde grade, pe motiv ca '' nu e voie", in timp ce pe langa noi se preling fel de fel de piti penale fluturand press pas sau cocalari- cunostinte ale alora de firma de paza. Ori mai bine stam acasa in fata tv-ului la caldura. Am fost prezenti meci de meci la, sala dar in ultima vreme ni s-a cam acrit/ ne-am scarbit de fazele alora de la firma de securitate, de organizare, de la fel de fel de rahaturi deranjante, randul tinut blocat presa INEXISTENTA, lipsa CRASA de civilizatie, etc.